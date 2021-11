4 novembre - Concerto per la “Giornata dell'unità nazionale e festa delle Forze Armate” - Bari 04/11/2021 Si terrà il prossimo 4 novembre 2021 - ore 19.00 presso l’auditorium “Nino Rota” del Conservatorio “Nicolò Piccinni” di Bari il concerto per la “Giornata dell'unità nazionale e festa delle Forze Armate” in collaborazione con la Fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea di Bari.



Il concerto si inserisce in un progetto più ampio - alla sua prima edizione - denominato “La letteratura originale per orchestra di fiati in terra di Puglia” e coordinato dai Maestri Lilia Di Marco e Antonella Mazzarulli.



Il desiderio di realizzare un progetto istituzionale con protagonista la “banda”, che fosse un regalo alla Città di Bari e all’intero territorio regionale con l’istituzione di un appuntamento annuale liberamente aperto alla cittadinanza, nasce grazie alla ultra ventennale collaborazione tra lo storico Conservatorio di Musica di Bari e la Fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea di Bari, anche grazie alla consolidata e lunghissima esperienza didattica del Maestro Antonella Mazzarulli in qualità di titolare della Cattedra di “Strumentazione e composizione per orchestra di fiati”.



Il concerto di questa prima edizione è in onore della “Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate”. Dal titolo stesso si comprende come il tema scelto in questa edizione è relativo alla produzione originale per orchestra di fiati di compositori pugliesi, o naturalizzati tali nel caso del Maestro Giuseppe Piantoni. Le proposte musicali seguono un arco temporale che attraversa l’intero novecento per arrivare fino ai giorni nostri eseguendo composizioni di Abbate, Piantoni, Borgia, Procaccini e Semeraro.



La partecipazione all’evento è su prenotazione al seguente link: eventiconservatoriopiccinni@gmail.com



Apertura delle porte alle ore 18.15 per consentire lo svolgimento del protocollo anti-Covid