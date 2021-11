Immagine: © Miriam Alé 3 novembre - DAB21_DanzaABari 2021 con COEFORE ROCK&ROLL DI ENZO COSIMI al teatro Kismet di Bari 03/11/2021 DAB 21_DanzaABari 2021

Coefore Rock&Roll di Enzo Cosimi

3 novembre – ore 21 - Teatro Kismet



Dopo l'appuntamento del 28 ottobre scorso al Teatro Piccinni, prosegue DAB 21_DanzaABari 2021, la stagione di danza contemporanea del Comune di Bari realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con Teatri di Bari e con il BIGf - Bari International gender film festival. Per il prossimo appuntamento in programma per domani, mercoledì 3 novembre (ore 21) ci si sposta al teatro Kismet. Sul palco ci sarà Coefore Rock&Roll produzione della Compagnia Enzo Cosimi, MiC e Regione Lazio in collaborazione con Roma Europa Festival e con il sostegno di Teatro di Roma – Teatro Nazionale. Le Coefore di Eschilo in salsa rock, con la musica dal vivo di Lady Maru, icona della club culture, e le suggestioni dell’arte visiva e ribelle di Mike Kelley. Una coreografia poetica che unisce parole, visione e azione performativa. Si tratta della seconda tappa del progetto Orestea. Trilogia della Vendetta, che approfondisce il percorso iniziato dal coreografo romano nel 2019 con Glitters in My Tears - Agamennone.



Gli appuntamenti successivi sono in calendario per dicembre in successione, tutti al teatro Kismet: martedì 7 dicembre (ore 21) c’è First Love di (e con) Marco D’Agostin/ Collettivo Van, che sarà in scena anche mercoledì 8 dicembre (ore 21) con Best Regards. Il giorno dopo, giovedì 9 dicembre (ore 21) ci sarà CollettivO Cinetico con Dialogo terzo: in a landscape, coreografia e regia Alessandro Sciarroni. La programmazione del 2021 si chiude lunedì 13 dicembre (ore 21) con il recupero dello spettacolo che avrebbe dovuto inaugurare DAB il 29 settembre scorso. In scena, sul palcoscenico del Kismet ci sarà LOVE | Paradisi Artificiali di Davide Valrosso produzione della compagnia Nina.



Per tutti gli spettacoli si chiede al pubblico di arrivare a teatro con largo anticipo per permettere agli organizzatori di rispettare tutti i protocolli di sicurezza e attendere l’inizio dello spettacolo. A tal proposito si ricorda che l’ingresso ai luoghi di spettacolo è consentito solo esibendo una delle Certificazioni verdi Covid-19 o “Green Pass” (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 - di cui all’articolo 9, comma 2).





SCHEDE

Mercoledì 3 novembre – ore 21:00

Teatro Kismet

Compagnia Enzo Cosimi

COEFORE ROCK&ROLL

regia, coreografia, scene e costumi Enzo Cosimi

drammaturgia Enzo Cosimi, Maria Paola Zedda

danzatori Alice Raffaelli, Francesco Saverio Cavaliere, Luca Della Corte, Roberta Racis

assistente Corinna Anastasio

musica dal vivo Lady Maru

disegno luci Gianni Staropoli

produzione Compagnia Enzo Cosimi, MiC, Regione Lazio

in collaborazione con RomaEuropa Festival

con il sostegno di Teatro di Roma – Teatro Nazionale



Coefore Rock&Roll è la seconda tappa del progetto ORESTEA. Trilogia della Vendetta, che approfondisce il percorso iniziato da coreografo romano nel 2019 con Glitters in My Tears - Agamennone, è un concerto performance site specific, una coreografia dilatata e orizzontale, che coinvolge in forme transmediali e transdisciplinari gli elementi visivi e spaziali. In un regno di incubi di infanzia, giocattoli rotti, coperte colorate – un orizzonte visivo ispirato al segno dell’artista Mike Kelley -, si profila la ferocia di un delitto efferato che mette in discussione l’individuo e con esso l’umanità intera: l’atto di uccidere chi ha donato la vita.