Immagine: © Alessandro Calò 4 novembre - Turco e Scuro aprono Dischi Parlanti alle Officine Cantelmo di Lecce 04/11/2021 PROSEGUONO GLI APPUNTAMENTI DI MUSICA INDIPENDENTE ALLE OFFICINE CANTELMO DI LECCE. GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE LA RASSEGNA DISCHI PARLANTI PRENDERÀ IL VIA CON TURCO E SCURO.



Dopo le tre giornate di Alpaca Fest, continuano i concerti di musica indipendente alle Officine Cantelmo di Lecce. Giovedì 4 novembre con l'elettro pop di Turco e Scuro prende il via la terza edizione di Dischi Parlanti, rassegna musicale per band e artisti del panorama indie pugliese e nazionale organizzata in collaborazione con CoolClub, Alpaca Music e Radio Wau e con il sostegno della Regione Puglia nel Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo. La serata (ingresso gratuito con green pass obbligatorio) prenderà il via alle 21.30 con l'intervista, a cura di Radio Wau, ai due artisti salentini che, subito dopo, presenteranno i brani del loro repertorio arricchiti dai nuovi singoli usciti negli ultimi mesi. Gli appuntamenti di Dischi Parlanti continueranno a novembre e dicembre con una line up ricca ed eterogenea. Prossimo live giovedì 18 novembre con il producer e dj Marco Erroi e Mundial, nuovo progetto di Carmine Tundo, Roberto Mangialardo e Alberto Manco.



La cantautrice e polistrumentista TURCO (Chiara Turco) nasce in un piccolo paese in provincia di Taranto. Affascinata dai suoni elettronici, sequencer, loop station, unisce fin da subito il cantautorato alla musica electro-pop pubblicando “First” nel 2016 con l'etichetta indipendente Putsch Records di Alberto Dati. Nel giro di poco tempo TURCO porta in giro la sua musica in tutta Italia. Nel 2018 esce l'album “Via Roma”, un intenso incontro tra elettronica, cantautorato, synth pop e un pizzico di rock, miscela adattissima a contenere le molteplici ispirazioni ed emozioni che sono alla base della scrittura di TURCO, attenta ai dettagli e ai particolari di ogni storia raccontata. TURCO, al lavoro sul nuovo album dopo il singolo "Isole nuove", definisce la sua musica come “visiva”. L’uso di strumenti elettronici infatti la porta a muoversi sul palco creando sinergia tra suoni e gesti tutti da ascoltare e guardare.



SCURO è cantante, chitarrista, autore. Leader dei Logo con cui nel 2010 pubblica l'album "Backstage", finalista di SanremoWeb nel 2009 e vincitore del Jack Daniel's Tour nel 2008, vittoria che permette al cantautore di esibirsi a Nashville negli USA ed aprire live di Hard-Fi e Mick Jones dei Clash. Cantante e chitarrista di Moods con cui pubblica l'album "Wailing" nel 2015 (primo posto nella I-tunes Electronic Chart), vince il contest degli emergenti al RockinRoma e apre i concerti di Chemical Brothers, Prodigy e Subsonica. Allievo del CET, la scuola Autori di Mogol e con un’esperienza live decennale fatta di migliaia di esibizioni e chilometri in tutta Italia, dà quindi vita al progetto solista Scuro, percorso battezzato con il suo primo lavoro discografico Scuro EP pubblicato nel 2019. Il mondo sonoro in cui si muove Scuro Ep spazia dal pop-rock dalla vena più bluesy ad un pop moderno con la cassa in 4 quarti, ma sono presenti anche ritmi più urbani e dalle connotazioni new soul o trip-hop. Nel Dicembre del 2020, dopo quasi un anno dal lancio del suo primo lavoro discografico, pubblica il singolo "Da un’altra vita", seguito, nell’Aprile del 2021, da "Non ci credo".



RadioWau è la web radio delle studentesse e degli studenti dell’Università del Salento, fondata nel 2012 per rispondere all'esigenza di uno spazio libero e stimolante. Da allora, la radio ha raggiunto importanti traguardi: più di 200mila ascolti, 3mila download, una programmazione ricca ed eterogenea e un’assidua partecipazione ad eventi locali, nazionali e internazionali. I programmi di RadioWau, trasmessi su www.radiowau.it, sono interamente ideati, gestiti e realizzati dalle studentesse e dagli studenti dell’Unisalento, impegnati nella diffusione di un palinsesto che va in onda dal Lunedì al Venerdì, dalle 10 alle 19 circa.



Ingresso gratuito con green pass obbligatorio.

Info 3486087776 - 0832304896 - info@officinecantelmo.it