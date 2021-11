TEATRO NEL SALENTO - oggi e domani LABORATORI GRATIS IN MODALITà SMALL LARGE E MEDIUM -Vignacastrisi e Spongano (Le) 03/11/2021 SMALL, MEDIUM E LARGE: AL VIA I LABORATORI DI ULTIMI FUOCHI TEATRO PER BIMBI, RAGAZZI E ADULTI DA 6 A 99 ANNI

Progetto vincitore dell’avviso “Luoghi Comuni” Politiche Giovanili Regione Puglia







Prove di laboratorio gratuite per bimbi, ragazzi e adulti che vogliano addentrarsi, passo dopo passo, nei meandri del teatro di qualità. Arte e socialità insieme, formula della cura per la ripresa dalla pandemia.



È la straordinaria proposta di Ultimi Fuochi Teatro che a Vignacastrisi e Spongano (Le), presentano l’arte del palco prêt-à-porter, attraverso una vera e propria bottega teatrale per neofiti e amanti della recitazione.

Si parte oggi da Vignacastrisi con il patrocinio del Comune di Ortelle e si entra nel clou domani, a Spongano con le attività formative che rientrano nel progetto FUOCHI COMUNI, vincitore dell’Avviso Pubblico “Luoghi comuni” promosso dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e da ARTI e patrocinato dal Comune di Spongano.



Lezioni di prova gratuite dei laboratori, suddivise per tre classi di età degli allievi. Chiunque, al termine, potrà scegliere di seguire o meno i laboratori dedicati.



S, M, L come le taglie degli abiti, sono le tipologie dei tre corsi offerti.



TAGLIA S / BAMBINI

Per bambini dai 6 ai 9 anni

Un gioco divertente ma serio per imparare a stare insieme, vincere la timidezza, coltivare l’immaginazione.



TAGLIA M / RAGAZZI

Per ragazzi dai 10 ai 13 anni

Un’esperienza pensata per far esplodere le energie creative dei ragazzi di questa età, a metà strada tra l’infanzia e la giovinezza.



TAGLIA L / GIOVANI E ADULTI

Dai 14 ai 99 anni

Un percorso per conoscere se stessi e gli altri e provare a superare i propri limiti, una finestra sui linguaggi teatrali contemporanei.





ULTIMI FUOCHI è un progetto teatrale che si propone di accendere la passione per l’arte scenica nell’estremo Sud della penisola salentina.

Per partecipare ai laboratori non ci sono limiti di età o di abilità.

“Ci rivolgiamo a tutti quelli che abbiano voglia di mettersi in gioco e di condividere con altre persone un percorso di conoscenza e di creazione.

Crediamo in un teatro vivo, in costante ascolto del presente, che possa accendere la mente e riscaldare il cuore.

Si partirà dai principi base del teatro per addentrarsi poi in ambiti più specifici.

Ogni laboratorio si concluderà con uno spettacolo finale, sfavillante esito del lavoro di ciascun gruppo”, spiegano gli organizzatori.



Oggi mercoledì 3 novembre a Vignacastrisi - Biblioteca M. Paiano, via Asilo Infantile.



Domani giovedì 4 novembre a Spongano - Centro di Aggregazione Giovanile - via Pio XII.







PER PRENOTARE E CONOSCERE GLI ORARI :

TEL. +39 3881271999