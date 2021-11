calcio a 5 - Il Cus Bari fa pokerissimo, vince in campionato e in coppa 03/11/2021 Sabato 30 ottobre, nella quarta gara del campionato C2 girone A di Calcio a 5, il Cus Bari ha battuto per 2-5 la formazione del Just Mola sul campo neutro del palazzetto dello sport di Capurso (Ba), portandosi da solo in testa alla classifica a punteggio pieno, visto anche lo stop del Cus Foggia fuori casa contro la Emmebi Futsal Giovinazzo.

“Era importante iniziare bene il campionato – ha affermato il coach biancorosso Claudio Catinella – e lo abbiamo fatto. Essere in testa è il segno che abbiamo lavorato come dovevamo, ma sappiamo bene che il campionato è lungo e sono tante le squadre al nostro livello. L’importante sarà restare sempre concentrati al massimo”.

La partita ha avuto come protagonista Gianluigi Mazzilli, in ottima forma atletica. Lui è stato autore del primo goal, dopo dieci minuti di gioco e assistman delle successive 3 reti siglate da Fabrizio Zingaro, dal capitano Francesco Straziota e da Pierangelo Ventrella. A quest’ultimo è stata attribuita la doppietta per il quinto gol frutto di una rocambolesca azione sulla linea di porta. Nulla da fare per la squadra di casa, che hanno subito la determinazione del Cus Bari, nonostante l’ottima prestazione del proprio portiere.

“Ci siamo imposti dall’inizio sulla partita, sebbene abbiamo sbagliato più di un’azione. Durante la partita è stata fondamentale la rotazione di tutta la squadra e sono contento di chi è entrato e ha dato il proprio contributo. Questo è un segnale importante di come l’intera squadra sta rispondendo bene alle mie indicazioni e quanto stiano crescendo la condizione fisica e quella mentale. La consapevolezza di essere una buona squadra fa si che le prestazioni siano migliori”.

L’ottima condizione fisica della squadra si è vista anche nel primo appuntamento della Coppa Puglia, svoltosi martedì 2 novembre sul campo casalingo del PalaCus. Qui, anche per via della consapevolezza del terreno di gioco, la formazione biancorossa ha battuto l'ASD Audax Rutigliano con un sonoro 7-4. Ancora una volta Gianluigi Mazzilli si è contraddistinto. Lui infatti è stato il goleador della partita con tre marcature. A completare il quadro dei goal di questa partita, che ha visto esordire il 2003 Damato, sono Francesco Straziota e Giuseppe Lioce entrambi con due.

Questa buona condizione della squadra del Centro Sportivo Universitario barese sarà messa alla prova, ancora una volta sabato 6 novembre, in occasione del match al PalaCus contro il Poggiorsini Calcio, al quinti posto in classifica con 19 reti all’attivo.