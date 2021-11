Trani - Webinar su Linee guida per partecipare a Puglia Capitale Sociale 3.0 04/11/2021 CSVSN e Comune di Trani insieme nel webinar esplicativo rivolto alle associazioni per partecipare all’avviso pubblico della Regione Puglia





Investimenti per 8,6 milioni di euro per lo sviluppo e il sostegno del Terzo Settore pugliese: è il programma regionale Puglia Capitale Sociale 3.0 che, articolato su due diverse linee di finanziamento, mira a sostenere lo svolgimento delle attività di interesse promosse sul territorio regionale da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Ma come accedervi? Quali le procedure per partecipare all’avviso e concorrere per l’ottenimento dei fondi?



Al fine di guidare tutte le Odv e le Aps che intenderanno cimentarsi nell’attività di progettazione propedeutica alla candidatura all’avviso, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - in collaborazione con il Comune di Trani - organizza per il giorno venerdì 5 novembre, a partire dalle ore 16:30, un webinar dal titolo “Linee guida per partecipare a Puglia Capitale Sociale 3.0”.



“Abbiamo lavorato molto per la stesura di questo avviso in cui crediamo fortemente – dichiara Rosa Franco, presidente del CSV San Nicola –. La possibilità di essere sostenuti dalla Regione Puglia, in questa fase di ripresa post pandemica, rappresenta per le realtà sociali che spendono energie sui nostri territori un’opportunità da non perdere, oltre ad un riconoscimento per quanto fatto nei duri mesi di emergenza. E’ per questo fondamentale che il Centro di Servizio al Volontariato metta in campo quanto in suo potere per istruire e accompagnare tutti gli enti sia nella costruzione di progetti dal forte impatto sociale che nella candidatura per l’ottenimento dei fondi. Nell’incontro che terremo online saranno presenti tutti gli attori di questo processo: i nostri consulenti rimarranno a disposizione delle associazioni per ogni tipo di chiarimento. E’ dunque fondamentale che la partecipazione sia massima”.



Interverranno, oltre al presidente e al direttore del CSVSN Rosa Franco e Alessandro Cobianchi, l’assessore al Welfare del Comune di Trani Eugenio Martello, il dirigente Servizi Sociali del Comune di Trani Alessandro Attolico e Claudio Natale, consulente esperto alla Progettazione del CSVSN.



L’appuntamento del prossimo 5 novembre si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa siglato nel mese di luglio tra il presidente del CSVSN Rosa Franco e il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, finalizzato al consolidamento di una politica di promozione attiva del ruolo del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della comunità.