Immagine: © Ilaria Scarpa 5/7 novembre - Performance teatrali site-specific “DEMONI – FRAMMENTI" a Spongano (Lecce) 05/11/2021 Dal 5 al 7 novembre – Palazzo Bacile, via Paolo Emilio Stasi n.2 - Spongano (LE)



DEMONI - FRAMMENTI

performance teatrali site-specific di e con Alessandra Crocco e Alessandro Miele

Produzione Ultimi Fuochi Teatro / Progetto Demoni





A 200 anni dalla nascita di Fëdor Michajlovič Dostoevskij , Alessandra Crocco e Alessandro Miele (Ultimi Fuochi Teatro) propongono le performance teatrali site-specific “DEMONI – FRAMMENTI”.



Dal 5 al 7 novembre, ogni giorno, sarà possibile incontrare a tu per tu un personaggio diverso del romanzo russo I DEMONI. Le prime due performance sono per un solo spettatore alla volta, la terza per dieci.



Densi, irriducibili, diretti, intimi, i Frammenti portano lo spettatore al cuore di un avvenimento. In pochi minuti si dissolvono le linee di confine (attore/personaggio, spettatore/personaggio, realtà/finzione) per permettere allo spettatore di vivere, in un presente sospeso, un incontro capace di lasciare il segno.

L'evento rientra nel progetto FUOCHI COMUNI, vincitore dell'Avviso Pubblico “Luoghi comuni” promosso dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e da ARTI, è sostenuto dal Ministero della Cultura e patrocinato dall'Unione dei Comuni Andrano Spongano Diso .

Sospendete la vostra incredulità, mettete in stand-by il mondo intero ed entrate. I frammenti sono echi nostalgici di un romanzo finito da tempo. Pezzi di una storia tradita lo stretto necessario. Momenti "in cui a un tratto, come nel fuoco di una lente, si concentra tutta l'essenza della vita: tutto il passato, tutto il presente e, magari, tutto l'avvenire", spiegano Crocco e Mele.



La sfida è superare la propria menzogna, arrivare al cuore, afferrare e mostrare qualcosa di sfuggente ma vivo. Il fuoco è sui personaggi, schiacciati per metà sotto il peso di un'idea, continuamente divorati da un demone. Dostoevskij è la guida.

"Risvegliandoci dai suoi libri sentiamo che egli ha appena toccato qualche punto segreto che appartiene alla nostra vera vita" (André Gide).





CALENDARIO APPUNTAMENTI

venerdì 5 novembre

dalle ore 18 alle 22,30 Palazzo Bacile – Spongano

DEMONI – Frammento 1 – Liza

1 spettatore alla volta – 10 minuti



sabato 6 novembre

dalle 18 alle 22,30

Palazzo Bacile - Spongano DEMONI – Frammento 2 – Marija

1 spettatore alla volta – 10 minuti



domenica 7 novembre

dalle 20 alle 22

Palazzo Bacile - Spongano

DEMONI – Frammento 3 – Stavrogin

10 spettatori alla volta – 10 minuti



POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

tel. 3881271999

Biglietto: 3 euro



Si accede con green pass