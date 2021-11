4 NOVEMBRE CON GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PRINCIPE DI PIEMONTE” DI MAGLIE 04/11/2021 Oggi giovedì 4 novembre gli alunni e le alunne dell’Infanzia, della Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale “Principe di Piemonte” di Maglie hanno partecipato alle celebrazioni della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”. L’attività del 04 novembre che rientra nel percorso interdisciplinare di Educazione Civica, programmato con specifiche Unità didattiche di approfondimento, con particolare riferimento all’impegno delle Forze armate per la difesa della pace, quest’anno vede una commemorazione ancor più importante perché ricorre il centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma. Dopo la 1^ guerra mondiale, le Nazioni che vi avevano partecipato vollero onorare i sacrifici e gli eroismi delle collettività nella salma di un anonimo Combattente, caduto armi in pugno. In Italia l’allora Ministero della guerra dette incarico ad un’apposita commissione di esplorare tutti i luoghi nei quali si era combattuto e di scegliere una salma ignota e non identificabile per ognuna delle zone del fronte (Rovereto, Dolomiti, Altipiani, Grappa, Montello, Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, San Michele, tratto da Castagnevizza al mare); di quelle una sola fu tumulata a Roma al Vittoriano con un convoglio speciale a velocità ridotta sulla linea Aquileia-Venezia-Bologna-Firenze-Roma, ricevendo gli onori delle folle presso ciascuna stazione e lungo gran parte del tracciato. L’epilogo avvenne il 4 novembre 1921 con una solenne cerimonia in cui parteciparono più di trecentomila persone che accorsero per quel giorno a Roma da ogni parte d’Italia e più di un milione di italiani fece massa sulle strade della Capitale e il feretro del Milite Ignoto venne inserito nel sacello e così tumulato presso quel monumento che poteva ora ben dirsi Altare della Patria. Oggi dopo 100 anni sul territorio sono state deposte corone d’alloro sui monumenti ai caduti in guerra mentre gli alunni del “Principe di Piemonte” di Maglie sotto la guida della Dirigente Maria Stella Colella e con il coordinamento dei rappresentanti delle Forze Armate tra cui il Maggiore Andrea Guadalupi e Giovanni Casatello dell’Esercito Italiano che hanno intonato l’inno nazionale e letto i messaggi di speranza sul mantenimento della pace per tutti e con tutti e non avere più militi ignoti.