8 ottobre - Lo SKATAFASHOW di Aradeo (Lecce) ospita "Il volo di Aracne" di Pierandrea Fanigliulo 08/11/2021 Lunedì 8 novembre 2021 - ore 18.30

Aradeo (Le)

SKATAFASHOW

(Viale N. Frigino, 34)



presentazione del romanzo

“Il volo di Aracne”

di Pierandrea Fanigliulo

(Musicaos Editore)



interviene:

CESKO degli Après La Classe

(Francesco Arcuti)



dialoga con l’autore:

Annalisa Quaranta

(Giornalista)



Lunedì 8 novembre 2021 alle ore 18.30, presso lo Skatafashow di Aradeo (Viale N. Frigino, 34) la scrittura e il territorio si incontreranno grazie alla presentazione del romanzo “Il volo di Aracne. Dall’alba al tramonto” esordio del giornalista Pierandrea Fanigliulo. L’autore torna a presentare il suo romanzo nel Salento, dopo la tappa di ottobre al Salone Internazionale del Libro di Torino, e lo fa in un luogo speciale, lo SKATAFASHOW, insieme all’autore della prefazione del volume, CESKO degli Après La Classe (Francesco Arcuti) e dialogando con la giornalista Annalisa Quaranta. Sarà una nuova occasione per conoscere i personaggi del fortunato romanzo di Fanigliulo, Aracne, il gabbiano JJ, la regina Tarantola e tutti gli altri amici e compagni di viaggio che accompagneranno la protagonista in un affascinante viaggio nel territorio salentino. L’autore ha saputo tradurre in un romanzo il suo amore per il territorio, unendolo alla sua formazione e alla sua professione. Uno degli elementi più interessanti di questo romanzo, è di sicuro la capacità di descrivere il Salento, nelle sue caratteristiche storiche e morfologiche, raccontando una storia avvicente, di amore e denuncia per una terra, accompagnata dalle illustrazioni che Maria Concetta Olimpio ha realizzato appositamente per il volume.

Pierandrea Fanigliulo nasce l’11 luglio del 1984 a Galatina. Leccese e salentino in ogni sua cellula, “scorre il nostro mare nelle sue vene”, parallelamente alla carriera calcistica, che lo porta a vivere in diverse regioni italiane, consegue due lauree: la prima in Scienze della Comunicazione e la seconda in Economia del turismo. Dal 2020 diventa giornalista pubblicista collaborando tra gli altri con il Corriere Salentino per il quale conduce il format “Da Sud a Nord andata e ritorno” grazie al quale è stato premiato dalla Provincia di Lecce e dall’Università del Salento per il suo lavoro di raccordo tra il Salento e i salentini fuori sede. È anche ideatore e fondatore del sito http://www.ilfani.it sul quale, oltre alle news, viene raccontato lo sport attraverso le storie dei suoi protagonisti.

Che cosa racconta “Il volo di Aracne”? Una rondine appena nata, nel nido nascosto tra le zone più alte e inaccessibili della cattedrale di Otranto, è sperduta, senza famiglia, abbandonata. Sarà una regina tarantola ad allevarla e nutrirla nei primi giorni di vita, a farle da madre e da padre, insegnandole rapidamente tutto ciò che deve sapere per sopravvivere nel mondo e soprattutto per spiccare il volo, in cerca dei suoi genitori. La piccola Aracne, guidata da Tarantula, insieme ai suoi nuovi amici, JJ e Lilly (tutti illustrati da Maria Concetta Olimpio), compirà un viaggio, nell’arco di un giorno che va dall’alba al tramonto, sorvolando le coste del Salento, dall’Adriatico allo Ionio, fino a Lecce, per scoprire il segreto che nasconde la sua nascita. Una storia avvicente che è allo stesso tempo un viaggio di esplorazione del territorio e un atto d’amore dell’autore nei confronti di uno dei luoghi più belli del mondo: il Salento.



Informazioni

SKATAFASHOW

Aradeo - Viale N. Frigino, 34

info: 0836307474 - whatsapp 3701418631

https://www.facebook.com/skatafashow