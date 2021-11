Copertino (Lecce) - Primo appuntamento del percorso partecipato Agenda per il Lavoro 2021-2027 della Regione Puglia 05/11/2021 Al Castello di Copertino, sabato 6 novembre ore 11, il primo grande appuntamento del percorso partecipato Agenda per il Lavoro 2021-2027 della Regione Puglia

Si terrà domani sabato 6 novembre 2021, alle ore 11.00 presso il Castello di Copertino (Le), il primo grande appuntamento del percorso partecipato di costruzione dell'Agenda per il Lavoro 2021-2027 della Regione Puglia. L’iniziativa sarà anche trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di Regione Puglia.

“Condividiamo il futuro”, è questo il tema della co-progettazione orizzontale dell’Agenda per il Lavoro: la costruzione condivisa di un insieme di bandi, misure e avvisi, integrati tra di loro, con l'obiettivo di accrescere i tassi di occupazione, assicurare lavoro di qualità e nuove competenze, combattere le discriminazioni, migliorare l'inclusione lavorativa delle fasce deboli della popolazione, delle minoranze e delle comunità che tendono all’emarginazione e rendere più coerenti, innovative ed efficaci le politiche di formazione.

Un progetto ambizioso che verrà illustrato nel dettaglio nel corso del primo incontro, presso il Castello di Copertino in provincia di Lecce, alla presenza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dell’Assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro Sebastiano Leo, del Direttore di Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione Silvia Pellegrini, del Presidente di ARTI Vito Albino e delle massime autorità civili regionali e provinciali. All'incontro parteciperanno anche i segretari confederali delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, i rettori delle Università pugliesi, le rappresentanze degli Enti di Formazione Professionale, le Agenzie per il Lavoro, l'Ufficio Scolastico Regionale, gli ITS pugliesi, l’INPS, ANPAL e ARPAL, UnionCamere e gli ordini professionali.

Alla tappa di partenza di sabato 6 novembre - certamente la più significativa sul piano della rappresentanza – seguiranno, nelle prossime settimane, una serie di incontri territoriali in tutte le province pugliesi di ascolto e partecipazione delle realtà locali. Anche il calendario del percorso sarà illustrato durante il primo appuntamento di Copertino.