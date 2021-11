Monopoli Comune Riciclone e menzione speciale da Ricrea 05/11/2021 Premiato l’alto tasso di raccolta differenziata e la qualità della raccolta dell’acciaio





Per la prima volta Monopoli ottiene il premio comune riciclone per le alte percentuali di raccolta differenziata e ottiene una menzione speciale per la raccolta dell’acciaio.





I premi sono stati assegnati durante la XIII edizione di Comuni Ricicloni, l’annuale rapporto che mostra la situazione regionale sulla gestione sostenibile dei rifiuti e premia le performance dei Comuni. Il report è realizzato da Legambiente Puglia con il patrocinio della Regione Puglia - Assessora alla Qualità dell’Ambiente e di ANCI Puglia, con il sostegno di Eurosintex, Progeva e Corgom.





Il premio è stato ritirato dal Sindaco Angelo Annese nel corso della cerimonia che si è svolta a Bari giovedì 4 novembre 2021.





Le tre menzioni speciali sono state attribuite dai Consorzi di Filiera, i quali vogliono premiare i Comuni pugliesi che, accanto agli alti tassi di raccolta differenziata dal punto di vista quantitativo, hanno saputo raggiungere livelli qualitativi molto buoni. Accanto a Monopoli che ha ricevuto la menzione speciale per la raccolta dell’acciaio dal Consorzio Nazionale Acciaio Ricrea ci sono per l’alluminio Bitritto (CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio) e per il vetro Lequile (COREVE – Consorzio per il riciclo del Vetro).





«Dedico questo premio a tutti i monopolitani che con il loro impegno quotidiano hanno portato Monopoli a livelli di raccolta differenziata inimmaginabili fino a tre anni fa. È stato fatto un duro lavoro e in poco tempo siamo riusciti a invertire la tendenza, passando da uno dei comuni fanalino di coda a uno dei più virtuosi della regione con percentuali altissime e ben al di sopra della media regionale. Questo premio va anche oltre perché riconosce la qualità del rifiuto differenziato frutto di un’ampia attività di informazione che ha coinvolto scuole, associazioni e parrocchie. Questo risultato ci sprona a fare sempre meglio anche in vista della imminente partenza del servizio di raccolta unitario. Il prossimo obbiettivo sarà quello di migliorare ulteriormente la qualità del rifiuto differenziato con l’introduzione della TARIP, la cosiddetta tariffa puntuale, che premia chi conferisce in modo corretto», commenta Angelo Annese, Sindaco del Comune di Monopoli.