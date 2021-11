Io scelgo il Pianeta: a novembre a Bari il Festival della sostenibilità ambientale 05/11/2021 Io scelgo il Pianeta

Festival della sostenibilità ambientale

Bari, 26 novembre – 5 dicembre 2021



Incontri, mostre, proiezioni e azioni sul territorio. Il tutto, secondo un motto che suona come una missione: Io scelgo il Pianeta. È questo il titolo del festival dedicato ai temi della sostenibilità ambientale che si svolgerà a Bari dal 26 novembre al 5 dicembre 2021, all’interno dei teatri Kursaal Santalucia e Margherita e in altri luoghi significativi della città.



Nella sua edizione zero, Io scelgo il Pianeta affronterà i temi della salvaguardia dell’ambiente spaziando dagli incontri tematici alle esposizioni, dalle performance artistiche alle attività di sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio, sotto la direzione scientifica di Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia.



Ideato e organizzato da Cime, realtà pugliese attiva da diversi anni nell'organizzazione di eventi di respiro internazionale – tra cui l’edizione barese della World Press Photo Exhibition – il festival gode del sostegno della Regione Puglia e del Comune di Bari, della partecipazione dell’Università degli Studi di Bari - Corso di Laurea in Scienze Ambientali e della preziosa collaborazione di National Geographic Italia e Rai Documentari.