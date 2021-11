8 novembre - Al Libro Possibie, Alessandro Abbotto autore del libro Idrogeno – tutti i colori dell’energia a Triggiano 08/11/2021 Rivoluzione idrogeno: il professor Abbotto ne parla al Libro Possibile





L’idrogeno è, e sarà sempre più, uno dei grandi protagonisti della transizione energetica. Il professor Alessandro Abbotto affronterà il tema al Libro Possibile Winter, partendo dal suo libro Idrogeno – tutti i colori dell’energia (Edizioni Dedalo).



L’incontro è aperto al pubblico e si terrà lunedì 8 novembre, alle 10.20, nell’auditorium dei Licei Cartesio di Triggiano, nel rispetto dell’attuale normativa anti-Covid.



Interverranno: Giuseppe Nitti, sindaco di Casamassima; Azzurra Acciani, assessora alla cultura di Casamassima; Maria Morisco, dirigente scolastica dei Licei Cartesio; Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile; gli alunni dei Licei Cartesio.



È una molecola semplicissima, la più piccola che esista, eppure ha il potere di salvare il nostro pianeta dal riscaldamento globale e dalla rovina ambientale. Si tratta dell’idrogeno, una risorsa assai preziosa sotto diversi aspetti: si presta a molteplici utilizzi, dall’industria, al trasporto sostenibile, allo stoccaggio di energia; e, soprattutto, è a “zero emissioni” (non emette gas a effetto serra, come la CO2). Per questo, l’idrogeno è destinato ad avere un ruolo sempre più importante nell’attuazione degli obiettivi di decarbonizzazione, fissati dall’agenda europea e dagli accordi universali sul clima.



“La rivoluzione della hydrogen economy è solo all’inizio e richiederà anni, anzi decenni, per compiersi. In molti luoghi, però, questa rivoluzione è già cominciata e procederà a passo sempre più spedito. È quindi giunto il momento di conoscere meglio questa piccola molecola con la quale, prima o poi, ciascuno di noi avrà a che fare quotidianamente”. Con queste parole in premessa, il Professor Alessandro Abbotto inizia il piccolo volume pubblicato da Dedalo, di cui parlerà al Libro Possibile Winter.

Abbotto è direttore del Dipartimento di Scienza dei Materiali all’Università di Milano-Bicocca, dove si occupa di tecnologie verdi dell’idrogeno e di altri combustibili solari.

Appuntamento con l'autore, lunedì 8 novembre, alle 10.20, nell'auditorium dei Licei Cartesio di Triggiano.