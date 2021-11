8ª edizione del Concorso Una Fiaba è per sempre 06/11/2021 Premio internazionale di scrittura creativa Giorgia Russo

Con Giorgia per la Vita



L'associazione Con Giorgia per la Vita bandisce l'ottava edizione di “Una Fiaba è… per Sempre”, concorso di scrittura creativa dedicato alla “Piccola Giorgia Russo” rivolto a bambini e adulti.

Con il patrocinio gratuito del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV.

La partecipazione al concorso è gratuita e senza confini territoriali.

Le opere devono pervenire entro il 24 Febbraio 2022.



Con Giorgia per la Vita è nata in ricordo della piccola Giorgia Russo, una bambina di 3 anni di Mola di Bari ritrovata senza vita dai suoi genitori, senza nessuna causa apparente. Dal fondo di un dolore umanamente insostenibile, l'associazione si propone l'obiettivo di raccogliere fondi per iniziative legate al mondo dell'infanzia, nel ricordo sempre vivo di quella che per tutti ormai è diventata la “Piccola Giorgia”.



Avere centinaia di bambini e adulti che scrivono nel nome di Giorgia e la ricordano, è diventato per noi una ragione di vita – dichiara Antonino Russo, presidente di Con Giorgia per la Vita – Il concorso è ormai tra i più grandi d'Italia con il tema della fiaba. Con i proventi del libro che raccoglie le fiabe più belle finanzieremo progetti per la tutela psicofisica dei bambini.



Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo mail: congiorgiaperlavita@gmail.com