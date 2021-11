Cibo e innovazione: lezione del Future Food Institute agli studenti dell’Istituto Majorana di Brindisi 06/11/2021 Cibo e innovazione: lezione del Future Food Institute agli studenti dell’Istituto Majorana di Brindisi



Borsa di studio al Paideia Campus di Pollica al miglior progetto di sostenibilità



Lunedì 8 novembre, ore 9, via Longobardo 11, Brindisi





Lunedì 8 novembre, alle ore 9, il Future Food Institute, centro di eccellenza internazionale per la Food Innovation di Bologna, terrà una lezione agli studenti dell’Istituto Majorana di Brindisi sui temi legati alla transizione ecologica e alla centralità del cibo.



Il plesso scolastico guidato dall’ex sottosegretario all’Istruzione Salvatore Giuliano, e riconosciuto a livello nazionale come polo all’avanguardia, altamente innovativo e digitalizzato, promuoverà una mattinata di approfondimento per gli studenti sulla correlazione tra cibo, innovazione e tutela del Pianeta, attraverso il racconto delle esperienze di Claudia Laricchia, responsabile Relazioni istituzionali del Future Food Institute, e del giovane attivista del clima, Ruggiero Potito, studente dell’Istituto Majorana e autore del libro “Vi teniamo d’occhio. Il futuro sostenibile spiegato bene”, scritto con Federico Taddia.



L’appuntamento si svolgerà nei giorni in cui è in corso a Glasgow la Cop 26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dove oltre a primi ministri, scienziati e accademici di fama mondiale, i protagonisti sono proprio le giovani generazioni.



Lunedì mattina gli studenti saranno coinvolti in specifiche ‘climate actions’ e nella creazione di veri e propri progetti di sostenibilità che saranno presentati nell’evento conclusivo della Settimana della Cucina italiana nel mondo, che si terrà proprio a Brindisi i primi di dicembre. L’elaborato migliore verrà premiato con una borsa di studio offerta dal Future Food Institute per seguire un progetto formativo al Paideia Campus a Pollica (SA). L’hub internazionale ospita il “Food and Climate Shapers Boot Camp”: il percorso di studio rivolto ai giovani, organizzato da Future Food Institute in collaborazione con la Fao elearning, Academy, dedicato ai temi della Dieta Mediterranea e della rigenerazione ecologica integrale.





“È con grande piacere che accogliamo questa importante opportunità formativa per i nostri alunni offerta dal Future Food Institute. I temi oggetto dell’incontro rientrano fra le priorità non più rinviabili legati alla transizione ecologica. Sono certo che dall’incontro scaturiranno importanti momenti di arricchimento e di sviluppo di iniziative future che contribuiranno ad accrescere le competenze dei nostri alunni su temi specifici e di cittadinanza attiva e consapevole”, dichiara Salvatore Giuliano



"Future Food, da sempre vicina di giovani, incontrerà gli studenti e le studentesse dell'Istituto Majorana di Brindisi, città dove siamo impegnati con il progetto di Invitalia "Bravo innovation hub", per una lezione su cibo, clima e innovazione. L'ispirazione, come sempre, si trasformerà in azione e la migliore climate action presentata dai partecipanti, si aggiudicherà una borsa di studio nel Paideia Campus di Pollica. Vogliamo così testimoniare una volta di più, l'importanza di investire nella formazione dei giovani. L'unico investimento che vale la pena di fare per un futuro sostenibile", dichiara Sara Roversi, Presidente del Future Food Institute.