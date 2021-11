Lecce - Inaugurata la XVI edizione di AGROGEPACIOK, Salone nazionale dell’artigianato agroalimentare 06/11/2021 AGROGEPACIOK

Salone nazionale dell’artigianato agroalimentare e

della gelateria, pasticceria e cioccolateria

Inaugurata oggi a “Lecce Fiere” la XVI edizione

TAGLIO DEL NASTRO CON L’ASSESSORE REGIONALE DELLI NOCI



Fino a mercoledì 10 novembre

Diecimila metri quadri di spazio espositivo con oltre 400 prestigiosi marchi e un ricco programma di eventi con più di 200 ore di alta formazione



Cinque giornate per professionisti del settore e non solo, tra workshop, showcooking, laboratori e concorsi professionali in programma nei 4 Forum dedicati a Cucina, Pasticceria, Panificazione e Pizzeria



Domani al via la prima edizione del concorso “PizzAgrogepaciok”, novità di quest’anno, e l’ormai storico concorso “Dolci Talenti”

Con i coreografici buffet di prelibatezze dolci e salate e la maestosa torta che di consueto caratterizzano la giornata di apertura, preparati tutti da chef e maestri dei quattro Forum di Cucina, Pasticceria, Panificazione e Pizzeria presenti in fiera, si è alzato oggi il sipario sulla XVI edizione di “Agrogepaciok”, Salone nazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare di scena a “Lecce Fiere” (piazza Palio, Lecce) fino al prossimo mercoledì 10 novembre.

A tagliare il nastro Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Fabiana Cicirillo e Paolo Foresio, rispettivamente assessora alla Pubblica Istruzione e assessore alle Attività produttive e artigianali del Comune di Lecce, Cesare Spinelli, Presidente Sezione Industrie Agroalimentari Confindustria Lecce, Luigi Derniolo, Presidente Confartigianato Imprese Lecce e l’organizzatore di “Agrogepaciok”, Carmine Notaro, titolare dell’agenzia Eventi Marketing & Communication.

Già dalla prima giornata grande successo di presenze per un evento che rappresenta la “ripartenza” per il settore fieristico non solo salentino e pugliese ma di tutto il Sud Italia.

Firmato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro, “Agrogepaciok” è la più grande fiera professionale del Sud Italia con cadenza annuale dedicata al food & beverage. L’edizione 2021 segna un rientro in grande stile, dopo il blocco dovuto alla pandemia, con belle novità, nuovi chef stellati pronti a salire in cattedra, importanti concorsi e sfide gastronomiche che caratterizzano fin dalle origini il Salone: cinque giornate sia per professionisti del settore che per semplici curiosi e appassionati, per conoscere le ultime tendenze, dalle materie prime fino ad attrezzature e accessori, testare nuovi prodotti e confrontarsi con i più rinomati maestri ed esperti nei settori del dolciario artigianale, gelateria, caffetteria, pizzeria, panificazione e ristorazione.



Domani, domenica 7 novembre, il programma della fiera entra nel vivo. I riflettori si accendono, tra l’altro, su una delle belle novità dell’edizione 2021, il concorso “PizzAgrogepaciok”, e sull’ormai storico concorso “Dolci Talenti”.



È alla sua prima edizione e si svolgerà in quattro giornate, fino al 10 novembre, nel Forum Pizzeria. Riservato a professionisti del settore pizzeria, a partire dai 16 anni di età, “PizzAgrogepaciok” è organizzato da Agrogepaciok, in collaborazione con l’Associazione Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (MPGS) di Confcommercio Imprese Lecce. Ciascun concorrente può partecipare ad una o più categorie di pizza in concorso cioè “Pizza Napoletana”, “Pizza Classica”, “PizzAgrogepaciok - New Generation - Under 25” e “PizzAgrogepaciok” (in programma una categoria al giorno, da domenica a mercoledì). Queste ultime due categorie sono dedicate esclusivamente agli under 25 e prevedono, dall’impasto agli ingredienti, l’inserimento creativo dei colori caratteristici del logo della manifestazione, cioè verde, fucsia, arancione, marrone e giallo. I criteri di valutazione sono presentazione, cottura e gusto. Le pizze verranno giudicate da una giuria qualificata composta da cinque giurati. La premiazione è prevista mercoledì 10 novembre. Al primo classificato della categoria “PizzAgrogepaciok – New Generation – Under 25” sarà consegnato anche un biglietto omaggio per l’iscrizione gratuita al Campionato Mondiale della Pizza che si terrà a Parma il 4/5/6 Aprile 2022. Si parte con la prima categoria domani, 7 novembre, alle ore 11.00.



Domenica 7 novembre nel Forum Pasticceria la scena sarà tutta per la nona edizione del concorso professionale “Dolci Talenti”, aperto a studenti e pasticcieri under 25 attivi in laboratorio di pasticceria o iscritti agli ultimi due anni degli istituti professionali. È organizzato da Agrogepaciok e da “Pasticceria Internazionale”, attraverso il progetto “Futuri Talenti”, con la collaborazione dell’Associazione Pasticceri Salentini. Lo scopo del concorso è quello di stimolare i giovani talenti, di conoscere e tutelare il patrimonio dolciario nazionale e, nel contempo di cercare nuove forme di moderne rivisitazioni, rilanciandolo nella sua moderna creatività. Al partecipante è richiesta la realizzazione di una torta moderna da realizzare con ingredienti che riprendano gli stessi colori del logo dell’evento e n° 10 monoporzioni della medesima torta da sottoporre alla giuria. La prova si svolgerà domenica con inizio lavori alle ore 10.30 e consegna ore 16.30 circa. La premiazione è in programma nel pomeriggio. La giuria è composta da almeno cinque membri, più il presidente di giuria. La torta che si classificherà al primo posto sarà ribattezzata con il nome di “TortAgrogepaciok” e potrà essere inserita nelle pasticcerie salentine che vorranno riproporla alla propria clientela.



Tra le novità di “Agrogepaciok” 2021, sempre nel Forum Pasticceria, il Panettone Lab, un’area laboratorio didattica ed interattiva per la lavorazione del panettone artigianale, il dolce italiano più conosciuto al mondo. Dopo il Panettone Gluten Free a cura della Maestra Pasticcera Agnese Cimino preparato oggi, la giornata di domani, 7 novembre, è dedicata alla preparazione del Maestro Pasticciere Giuseppe Zippo, presidente dell’Associazione Pasticceri Salentini.



Sempre domani, 7 novembre, nel Forum Panificazione, a cura del Maestro Panificatore Antonio Sicignano – tecnico dimostratore dell’azienda Mullmix, e del Maestro Matteo Toma, tra l’altro, cottura pinsa romana e preparazione di impasti di pane rustico, pane e pizza moringa, scrocchiopizza e croissant multicereali, mentre nel Forum Cucina, a cura dell’Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Imprese Lecce, si parte con il lungo programma di show cooking che vedranno alternarsi in postazione gli Chef Giuseppe Pasquino, Matteo Manco, Donato Micaletto, Fabiano Viva, Gabriele Proietti, Simone De Siato, Simone Cappilli, Franco Tornese, Marco Silvestro, Cosimo Russo, Vito Gaballo. È il pesce a fare da filo conduttore. In particolare, tutte le ricette che verranno proposte nascono dall’idea di utilizzare il pesce azzurro come base dei piatti, nell’ottica di valorizzare specie definite impropriamente “pesce povero”, proprio come è indicato nel Programma Operativo FEAMP – Fondo Europeo per la politica marittima, la pesca e l’acquacoltura per il periodo 2014 – 2020 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.



Nei prossimi giorni attesi Gianluca Fusto (martedì 9 novembre nel Forum Pasticceria), uno dei migliori pasticceri e cioccolatieri del mondo, e gli chef Floriano Pellegrino e Isabella Poti’ (nel Forum Cucina mercoledì 10 novembre per il tradizionale show cooking di chiusura di “Agrogepaciok”) del ristorante Bros’, una stella Michelin a Lecce.



Anche quest’anno sono più di 400 i marchi ospiti della fiera, un variegato parco espositori che attira puntualmente operatori, buyer e addetti ai lavori da tutta Italia. Accanto all’area espositiva di ben 10mila metri quadri, “Agrogepaciok” propone sempre un ricco programma di laboratori in diretta, showcooking, contest e momenti di formazione professionali nei quattro forum dedicati a cucina, pasticceria, panificazione e pizzeria, tenuti da ospiti d'eccezione, a sigillo del connubio tra esposizione e formazione, da sempre caratteristica principale di “Agrogepaciok".



Organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro e presentato da Camera di Commercio, Confartigianato Imprese Lecce, Confcommercio Lecce, Confindustria, Confesercenti, Cna e Coldiretti di Lecce, il Salone è realizzato con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Unioncamere Puglia, Provincia e Comune di Lecce e, con il sostegno della Regione Puglia e con l’attiva collaborazione dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, dell’Associazione Cuochi Salentini e dei Maestri pizzaioli gourmet salentini (Mpgs) di Confcommercio Imprese Lecce. Media partner, anche quest’anno, è la rivista Pasticceria Internazionale, punto d’incontro dei professionisti del settore sin dal 1978.

Rinnovata anche la preziosa collaborazione di “Agrogepaciok” con gli istituti alberghieri del territorio, grazie alla quale gli studenti hanno la possibilità di essere impegnati in stage formativi all’interno del Salone. Quest’anno saranno presenti gli allievi degli IISS “Presta-Columella” di Lecce, “Moccia” di Nardò e Cnipa Puglia.



Orari apertura: dalle ore 10 alle ore 19 (mercoledì 10 chiusura ore 18). Ingresso con Green Pass.

Dettagli e aggiornamenti su www.agrogepaciok.it e sulla pagina facebook.com/agrogepaciok.

Info al numero 0832 457864.



Azzurra De Razza

Addetto stampa AGROGEPACIOK

Cell. 3387755897 – azzurraderazza@gmail.com





PROGRAMMA GIORNALIERO

SABATO 6 NOVEMBRE

FORUM CUCINA

12.30 – 15.00 – Preparazione buffet inaugurale a cura dell’Associazione Cuochi Salentini

17.00 – Buffet inaugurale a cura dell’Associazione Cuochi Salentini

FORUM PASTICCERIA

10.00 – Preparazione torta di inaugurazione a cura dell’Associazione Pasticceri Salentini

17.00 – Buffet inaugurale a cura dell’Associazione Pasticcieri Salentini

Area Panettone Lab: Panettone Gluten Free a cura della Maestra Pasticcera Agnese Cimino

FORUM PANIFICAZIONE

10.00 – 17.00 – Preparazione di vari tipi di impasto di prodotti da forno

17.00 – Buffet inaugurale con degustazione di prodotti

FORUM PIZZERIA

12:00: Sorteggio per decretare l’ordine di partecipazione dei concorrenti al concorso

17.00 – Buffet inaugurale di finger pizza a cura dei Maestri Pizzaioli di MPGS



DOMENICA 7 NOVEMBRE

FORUM CUCINA

11.30 – 13.00 – Show Cooking dello Chef Giuseppe Pasquino – Ricetta “Cefalo, cicorie all’acqua e burrata”

13.30 – 15.00 – Show Cooking dello Chef Matteo Manco – Ricetta “Alice, Ricotta Forte, Scapece e spuma al Finocchietto”

15.30 – 17.00 – Show Cooking dello Chef Donato Micaletto – Ricetta “Carpaccio di ricciola su stecco di panino”

FORUM PASTICCERIA

10.00 – 15.00 -Concorso Dolci Talenti, concorso professionale aperto a studenti e pasticcieri under 25, attivi in laboratorio di pasticceria o iscritti agli ultimi due anni degli Istituti Professionali

Al partecipante è richiesta la realizzazione di una torta moderna da realizzare con ingredienti che riprendano gli stessi colori del logo dell’evento e n° 10 monoporzioni della medesima torta da sottoporre alla giuria

15.00 – Wedding Cake 2021, demo a cura della Maestra Pasticcera Antonella Biasco

17.00 – Premiazione Concorso Dolci Talenti

18.00 – Monoporzioni, demo a cura del Maestro Pasticciere Alessandro Gaetani

Area Panettone Lab – Preparazione a cura del Maestro Pasticciere Giuseppe Zippo

FORUM PANIFICAZIONE

A cura del Maestro Panificatore Antonio Sicignano – tecnico dimostratore dell’azienda Mullmix

10.00 – 14.00 – Rifinitura e cottura pani, cottura pinsa romana

14.30 – 19.00 – Preparazione impasti di pane rustico, pane e pizza moringa, scrocchiopizza e croissant multicereali

FORUM PIZZERIA

11:00 – Inizio concorso PizzAgrogepaciok, categoria “PizzAgrogepaciok – New Generati on – Under 25”



LUNEDì 8 NOVEMBRE

FORUM CUCINA

11.30 – 13.00 – Show Cooking dello Chef Gabriele Proietti – Ricetta “Burratina in show di merluzzo, ricotta, limone e focaccia”

13.30 – 15.30 – Presentazione del libro “Diventare Chef nonostante tutto” di Fulvio Rizzo; a seguire Show Cooking a 4 mani di una ricetta presentata nel libro a cura dello Chef Gigi Perrone e Fulvio Rizzo

16.00 – 17.15 – Show Cooking dello Chef Simone De Siato – Ricetta “Sgombro demi – sel affumicato, cime di rape al wasabi, mandarino e ricotta forte”

17.30 – 19.00 – Show Cooking dello Chef Simone Cappilli – Ricetta “Loda il mare e tieni la terra”

FORUM PASTICCERIA

10.00 – Concorso Le Olimpiadi del Gelato Mediterraneo ideato da Eventi Marketing & Communication/AgroGePaCiok. Sponsor della manifestazione I.S.O.L.P. SRL, Mec 3 – Optima SPA, Valmar Global e Hiber.

Il concorrente dovrà realizzare un gusto gelato di fantasia, utilizzando tra gli ingredienti, almeno uno dei prodotti che compongono il fantastico gelato “Cookies® – The Original”: Pasta Biscottino e Cookies®

16.00 – Premiazione alla presenza di un rappresentante di MEC3

Durante tutta la giornata ci sarà un tecnico di gelateria messo a disposizione da Mec3 per qualsiasi tipo di domanda sia su bilanciamenti (sia con neutri che con basi) sia di tecniche di lavorazione.

17.00 – Flowers Cake, demo a cura della Maestra Pasticcera Serena Cosma

Area Panettone Lab – Preparazione a cura del Maestro Pasticciere Enrico Casarano

FORUM PANIFICAZIONE

A cura del Maestro Panificatore Antonio Sicignano – tecnico dimostratore dell’azienda Mullmix

10.00 – 14.00 – Rifinitura e cottura pani e croissant; cottura scrocchiopizza

14.30 – 19.00 – Preparazione di pane rustico, pane e pizza moringa, pane zucca, croissant multicereali

A cura del Maestro Matteo Toma

10.00 – 19.00 - Preparazione e degustazione di pucce, pizze gourmet, di pizze con farine alternative di pizze dessert

FORUM PIZZERIA

11:00 – Inizio concorso PizzAgrogepaciok, categoria “Pizza Napoletana”



MARTEDI’ 9 NOVEMBRE

FORUM CUCINA

11.30 – 12.45 – Show Cooking dello Chef Franco Tornese – Ricetta “Lingotto di melanzana arrosto, alici e vin cotto”

12.45 – 13.45 – Show Cooking dello Chef Marco Silvestro – Ricetta “Bassa Marea…”

13.45 – 15.00 – Show Cooking dello Chef Fabiano Viva – Ricetta “Bottoni Omega 3”

15.30 – 17.00 – Show Cooking dello Chef Cosimo Russo – Ricetta “Sgombro caramellato, cavolfiore, mela verde e rafano”

17.30 – 19.00 – Show Cooking dello Chef Vito Gaballo – Ricetta “Baccalà mantecato, crema di polenta, salsa di peperoni e Cuyagua”; ricetta “Crema di burrata, sgombro cotto a bassa temperatura, semi di girasole e Cuyagua”; ricetta “Mousse di fave, lampuga in olio cottura e Cuyagua”

FORUM PASTICCERIA

Demo a cura del Maestro Pasticciere Gianluca Fusto, “Tre Torte” della Guida Gambero Rosso ai migliori Pasticceri & Pasticcerie d’Italia 2021

11.30 – Crostata al limone perfetta

14.00 – Monoporzione Orevis Liquirizia, noci pecan e amarena

16.00 – Torta moderna Maya

18.00 – Cheesecake Marcolino, demo a cura del Maestro Pasticciere Marco Andronico

Area Panettone – Preparazione a cura del Maestro Pasticciere Federico Perrone

FORUM PANIFICAZIONE

A cura del Maestro Panificatore Antonio Sicignano – tecnico dimostratore dell’azienda Mullmix

10.00 – 14.00 – Rifinitura e cottura pani e croissant

14.30 – 19.00 – Preparazione impasti pane rustico, pane e pizza moringa

A cura del Maestro Matteo Toma

10.00 – 19.00 - Preparazione e degustazione di pucce, pizze gourmet, pizze con farine alternative, pizze dessert

FORUM PIZZERIA

11:00 – Inizio concorso PizzAgrogepaciok, categoria “Pizza Classica”



MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE

FORUM CUCINA

12.00 – 15.30 – Show cooking a cura di Floriano Pellegrino e Isabella Potì del ristorante Bros’ di Lecce, 1 stella Michelin.

FORUM PASTICCERIA

10.00 – Prima fase della sesta edizione del concorso Dolci Tradizioni – Premio Andrea Ascalone – Preparazione impasto e crema

15.00 – La sfoglia, demo a cura dei Maestri Pasticcieri Andrea Baccaro e Federico Perrone

17.00 – Premiazione Concorso Dolci Tradizioni – Premio Andrea Ascalone

Area Panettone Lab – Preparazione a cura del Maestro Pasticciere Fabrizio Napoli

FORUM PANIFICAZIONE

A cura del Maestro Panificatore Antonio Sicignano – tecnico dimostratore dell’azienda Mullmix

Rifinitura e cottura pani

A cura del Maestro Matteo Toma

10.00 – 19.00 - Preparazione e degustazione di pucce, pizze gourmet, pizze con farine alternative, pizze dessert

FORUM PIZZERIA

10:30 – Inizio concorso PizzAgrogepaciok, categoria “PizzAgrogepaciok”

16.00 – Premiazione di tutte e 4 le categorie del concorso