[PHOTOGALLERY] calcio a 5 - Il Giovinazzo C5 domina e Foletto ritrova la vittoria: 4-2 al Capurso 07/11/2021 Successo meritato per i biancoverdi che vanno in gol con Saponara, Ferreira Praciano e Alves



L’aveva immaginato così, Darci Foletto, il primo sabato pomeriggio di novembre, dopo un ottobre super: concreto e soprattutto vincente. Il Giovinazzo C5, dopo due pareggi nelle ultime due partite, torna a correre, piega 4-2 sul parquet di casa il Bulldog Capurso, inanella la terza vittoria stagionale, allungando a cinque la striscia di risultati utili consecutivi e continuando a tallonare la battistrada Cosenza. Saponara (due reti, il secondo è un gol d’applausi e non solo), Ferreira Praciano e Alves, capocannoniere del girone D di serie A2 con già 9 centri all’attivo, firmano i gol che valgono i tre punti, il miglior attacco del raggruppamento (26 marcature) e il terzo in tutt’Italia dopo Mestre (35) e Lazio (27). Al PalaPansini, il responsabile tecnico biancoverde, in tandem con Francesco Faele, privo di Mongelli, Restaino e Zago, si presenta in campo con Di Capua, Piscitelli, Ferreira Praciano, Menini e Saponara, mentre Monopoli, dall’altra parte, s’affida all’ex Di Ciaula, Leggiero, Console, Garofalo e Elia. L’approccio degli ospiti, con Rotondo ancora destinato alla tribuna, è discreto: il primo tentativo è di Console, ma termina alto, quello di Elia, invece, costringe al primo intervento Di Capua, mentre il Giovinazzo attendista mette la testa fuori dal guscio con Roselli e Bellaver, ma la mira è imprecisa. Il Capurso trova il vantaggio con Dammacco (0-1, l’assist porta la firma di Garofalo), ma non riesce ad amministrarlo per lungo tempo: lo scatto biancoverde, dopo la girata di Alves (palla che si spegne sul fondo), il destro di Ferreira Praciano (che termina di poco a lato) e il mancino di Bellaver (piattone da ottima posizione che finisce largo), è una produzione tutta firmata da Saponara. 1-1 e dopo la doppia occasione di Garofalo (conclusione alta) squadre negli spogliatoi in perfetta parità. In avvio di ripresa, Console si fa murare da Di Capua, Garofalo è provvidenziale nell’anticipare Saponara servito da Ferreira Praciano che, poco dopo, ribalta la sfida: 2-1 e pubblico in festa. Il tris è di Saponara (doppietta per lui) che con il mancino, da metà campo, disegna una meravigliosa parabola che s’infila sotto l’incrocio dei pali alla destra di un impietrito Di Ciaula. 3-1 e PalaPansini tutto in piedi a complimentarsi per una simile prodezza. Un gol, il quarto stagionale, valso da solo il prezzo del biglietto. Con il doppio vantaggio in tasca, i padroni di casa continuano a produrre occasioni a raffica: Alves spara a occhi chiusi fuori bersaglio, mentre prima Menini e dopo Bellaver incrociano i guanti di Di Ciaula. In mezzo il palo colpito da Leggiero con Garofalo nelle vesti di quinto di movimento. Ma non serve a nulla. Il 4-1, a chiudere i conti, è di Alves (nono gol in campionato, un avvio super per il pivot classe ’99 arrivato in riva al basso Adriatico nel 2019, nda), con i locali che abbassano l’intensità e il Capurso che prova a risalire la corrente e cerca di ridurre il gap, riuscendoci con Elia (4-2 su rigore dopo un fallo in area di Di Capua). Finisce così. Il Giovinazzo C5 può festeggiare un’importante vittoria (la seconda in casa, a quasi un mese dall’ultima volta), insieme al suo pubblico.





Tabellino: A.S.D. G.S. Giovinazzo C5 – A.S.D. Bulldog Capurso 4-2



A.S.D. G.S. Giovinazzo Calcio a 5

Di Capua, Binetti, Menini, Piscitelli, Alves, Bellaver, Prisciandaro, Roselli, Iessi, Saponara, Ferriera Praciano, Genchi. Allenatore: Faele.



A.S.D. Bulldog Capurso

Di Ciaula, Leggiero, Caprio, Manghisi, Pavone, Campagna, Garofalo, Console, Dammacco, Elia, Lisco. Allenatore: Monopoli.



Arbitri: Antonio Di Mundo (Molfetta) e Domenico De Candia (Molfetta).



Reti: 8’ pt Dammacco, 12’ pt Saponara, 4’ st Ferreira Praciano, 6’ st Saponara, 19’ st Alves, 20’ st Elia rig..



Ammonizioni: Bellaver, Leggiero, Console e Dammacco per gioco non regolamentare, Monopoli per proteste.



Espulsioni: Nessuno.



Note: Spettatori 400 circa.