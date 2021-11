12 novembre - FESTA DEI 40 ANNI DI ASTRAGALI TEATRO + FIMMENE! - Lecce 12/11/2021 Prosegue il progetto “Teatri a sud. Astragali 40 anni di teatro“, sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia – Custodiamo la cultura in Puglia 2021 – Soggetti FUS.



Venerdì 12 novembre dalle ore 20,30 si festeggiano i 40 anni della prima compagnia salentina con “Fimmene!”, uno spettacolo di teatro musica di Astràgali Teatro, firmato da Fabio Tolledi e Anna Cinzia Villani.

La cantante, ricercatrice e musicista è in scena con Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Matteo Mele e Samuele Zecca. F



immene! nasce da una lunga ricerca sui canti popolari salentini condotta da Anna Cinzia Villani, in particolare su canti di donne e che parlano delle donne: canti di lavoro e d’amore, canti di nostalgia, canti di lotta e desiderio. Da questi canti, nascono i testi poetici scritti da Fabio Tolledi (poeta e regista di Astragali).



La poesia di Tolledi è la poesia dei corpi che stanno presso il proprio suono, che si aprono come vie impreviste ad immagini di urgente, essenziale bellezza. Le parole si intrecciano sonoramente alle melodie dei canti che parlano di antichi gesti, della voce che forte trascorre sulla terra e va verso il cielo, verso il mare. Canti polivocali, canti per più voci che portano con sé racconti, aneddoti, visioni di un mondo forse più vicino ai suoi gesti. Un affresco su come le donne vengano raccontate nei canti del nostro patrimonio culturale, e su come esse stesse si raccontino attraverso il canto. Voci di donne che cantano la parola con coraggio ed ironia e che cambiano, attraversando i tempi.



Il percorso di ricerca di Anna Cinzia Villani è mosso da profondo interesse per la memoria sonora e corpo-rea del proprio territorio, che ha condizionato tutte le sue scelte artistiche, volte a divulgare e salvaguardare caratteristiche e sfumature che in un’epoca di omologazione culturale andrebbero certamente perdute. Già negli anni ’90, mentre collaborava con gruppi storici come il Canzoniere Grecanico Salentino, incontrava abitualmente gli “alberi di canto”, quelle persone che, se pungolate con la giusta dose di pazienza e amorevolezza, possono trasmettere tradizione e capacità di improvvisazione del canto, del suono e del ballo. Nel corso degli anni ha suonato con numerose formazioni, esibendosi in molti festival e rassegne. Oltre a tante collaborazioni artistiche e discografiche, ha pubblicato i cd “Ninnamorella” (AnimaMu-ndi/Afq, 2008) e “Fimmana, mare e focu!” (AnimaMundi, 2012).



Ingresso gratuito / consigliata la prenotazione: whatsapp 389.2105991 – teatro@astragali.org