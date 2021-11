14 novembre - "L'universo è un materasso" con Flavio Albanese al Teatro Abeliano di Bari 14/11/2021 2° appuntamento di spettacolo della rassegna

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ

domenica 14 novembre alle ore 18:00



🎭 L'UNIVERSO È UN MATERASSO

Vincitore Eolo Awards 2018 sezione “Miglior Spettacolo”

Diretto e interpretato da Flavio Albanese

Scritto da Francesco Niccolini

Collaborazione artistica e Luci Marinella Anaclerio

Scena da un idea di Marco Rossi e Paolo Di Benedetto

Assistente alla regia Vincenzo Lesci

Foto e Video DIANE Ilaria Scarpa¬ Luca Telleschi

Consulenza scientifica Prof. Marco Giliberti

Consulenza musicale Roberto Salah-addin ReDavid

Si ringraziano per la collaborazione e il sostegno: Piccolo Teatro di Milano, Ammirato Culture Club House, Santarcangelo dei Teatri, Alcantara Teatro e Marta Marrone

Organizzazione Dario Giliberti

Comunicazione Marilù Ursi



Dagli 8 anni

Durata 70 minuti

Obiettivi didattici: avvicinare i più piccoli a grandi temi di scienza e filosofia con un approccio divertente e curioso. La storia del tempo e il mito alla meccanica quantistica sono temi accessibili anche a giovanissimi spettatori.



Questo è il grande racconto del Tempo. È diviso in quattro Capitoli. Il primo racconta il tempo in cui il Tempo non esisteva ancora: l’origine del tutto attraverso il mito, in particolare la teogonia di Esiodo. Il secondo capitolo descrive il tempo in cui la realtà era ciò che il buon senso e l’occhio umano potevano cogliere e comprendere: al mattino il Sole nasce a est, la sera tramonta a ovest, dunque il Sole gira intorno alla Terra. Il tempo di Aristotele e Tolomeo. Il terzo capitolo è la rivoluzione copernicana, in cui l’uomo scopre che la realtà non è quella che sembra. Ovvero: il Sole è il centro del mondo e la Terra immobile non è.

L’ultimo capitolo è il più ambizioso e difficile: riguarda il Novecento, da Einstein ai Quanti, l’epoca in cui l’uomo ha cominciato a comprendere che non solo le cose non sono come sembrano, ma probabilmente tutto – come in teatro – è solo illusione: il tempo prima si è fatto una variabile relativa e poi è scomparso dalle leggi della fisica, lo spazio vuoto non esiste, le particelle di materia sono imprevedibili e non sono mai dove dovrebbero essere. Noi compresi, ovviamente. Tutto questo raccontato con occhi pieni di meraviglia (e anche un po’ di spavento) da un protagonista diretto di tutta la storia: il Tempo in persona, Crono, prima imperatore dell’Universo e poi, dopo essere stato sconfitto dal figlio Zeus, sempre più in disparte. Fino a sparire.

(Francesco Niccolini)



Raccontare ad un giovane pubblico la storia del Tempo, dal Mito alla Meccanica Quantistica è divertente e utile. E’ un modo per divertirsi studiando, per imparare ridendo, e farsi le stesse domande che i più grandi Filosofi e Scienziati si sono posti nei secoli. Domande semplici ma importantissime. Il Tempo forse non esiste, come forse non esistono gli Dei, ma è altrettanto vero che esistono tutte le cose in cui crediamo. “Le cose esistono se tu le fai esistere” quelle Belle e quelle Brutte. Dedicato a chi crede e non smette mai di crederci.

(Flavio Albanese)



🗣️ Per saperne di più il programma completo degli spettacoli sul nostro sito internet e sui canali social Facebook, Twitter, Instagram



🎫 Biglietto 10 euro (ridotto 8 euro) acquistabile al nostro botteghino e sul circuito Vivaticket



📞 Per informazioni: 080 542 76 78 - botteghino@teatroabeliano.com



Biglietteria del Teatro Abeliano (via padre Massimiliano Kolbe 3, Bari) attiva dal martedì al sabato ore 17.30-19.30 e due ore prima di ogni spettacolo. Chiuso il lunedì.



👉 Gli ambienti sono sanificati e predisposti a norma di legge antiCovid, ricordate soltanto di portare la vostra mascherina personale e una certificazione verde valida.