12 novembre - Il cortometraggio Il Cammino di Taras del regista Michele Alberto Chironi in anteprima a Taranto 12/11/2021 IL CAMMINO DI TARAS IN ANTEPRIMA ASSOLUTA

Il 12 novembre al teatro Orfeo di Taranto riaffiora la storia: dalla Magna Grecia alla Seconda Guerra mondiale.



Frammenti di storia in una narrazione che, con forza, racconta quegli avvenimenti che hanno reso Taranto e il tuo territorio ciò che è oggi. La città del IV secolo a. C. che diventa grande con Archita, la resa ai romani, gli scontri dell’XI secolo tra Bizantini e Normanni, la potente dinastia degli Orsini Del Balzo, il decennio napoleonico e la Notte di Taranto. Questi alcuni dei momenti de “Il Cammino di Taras”, l’attesissimo cortometraggio prodotto dall’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine con la regia di Michele Alberto Chironi e che sarà proiettato in anteprima assoluta venerdì 12 novembre alle ore 20, al teatro Orfeo di Taranto.

«Il lavoro- spiegano i promotori- è intriso di simbolismi, messaggi ed emozioni che rimandano ai periodi salienti di quella che fu tra le più antiche colonie della Magna Grecia, sino ad arrivare ai giorni nostri. Il destino non esiste: esistono lo scorrere inesorabile del tempo e il susseguirsi degli eventi». Il racconto di base storico-documentaristica ha lo sguardo puro e curioso di una bambina, protesa verso la vita e un futuro di speranza, cosciente del passato. E gli avvenimenti si snodano sotto i suoi occhi. «Vicende di cui diventa testimone e che hanno scandito la storia di questi luoghi. Nel bene e nel male. Questa è la Storia e questo sarà il cammino di Taras». Un prodotto audio- visivo che si avvale dell’attento lavoro filologico e di studio che l’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine porta avanti da svariati anni, vantando competenze rievocative di altissimo livello e collaborazioni con Università e musei.

La proiezione sarà preceduta da un momento musicale a cura dell’associazione Musica Historica che eseguirà brani storici. La scaletta del concerto si snoda dal periodo medievale all’epoca moderna, impreziosita da strumenti riprodotti fedelmente. Sul palco: Fabio Anti (canto, flauti e spinetta) e Davide Manigrasso (citola e liuto attiorbato). Nel corso della serata, spazio anche ai protagonisti del lavoro cinematografico. Sceneggiatura: Vito Maglie, Daisy Petrelli, Danilo Quibrino, Michele Alberto Chironi.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno del Fondo speciale per la Cultura della regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese, con il patrocinio del comune di Taranto e la collaborazione delle associazioni Timeline e Oasi dei Battendieri. Costo d’ingresso 5 euro, i biglietti si possono acquistare direttamente al botteghino. Accesso solo con green pass.

Michele Alberto Chironi, originario di Novara, è vincitore tra gli altri del primo premio al Festival del Cinema Europeo nel 2014, del premio Doc Wine Travel Food a Torino e del festival CineCibo di Salerno. Laureato in Regia e Scenografia presso l'Accademia di Belle Arti, da oltre dieci anni lavora nel campo dell'audiovisivo scrivendo soggetti, dirigendo cortometraggi, videoclip, spot promozionali e documentari.