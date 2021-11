Bisceglie - SUCCESSO PER LA FOOD COMMUNITY “ARTE IN CUCINA” CON MARIANNA DI MASTERCHEF E ARTEVIVES 09/11/2021 La food community “Arte in Cucina”, ideata da Angela Caccialupi e nata come gruppo Facebook, è tornata a incontrarsi domenica 7 novembre 2021, presso le Vecchie Segherie Mastrototaro, segnando il tutto esaurito, tra le note di Veronica Sinigaglia (voce) e Nico Acquaviva (chitarra), e le preparazioni di Marianna Calderaro di Masterchef 7.



Nel pieno rispetto delle norme anticovid-19, la serata, finalizzata alla diffusione dei temi della cucina salutistica, ha visto in sinergia Arte in Cucina e ArteVives aps, quest’ultima presieduta dal prof. Mario Sergio Zecchillo, oltre al coinvolgimento delle associazioni: Avis Bisceglie, alla presenza del dott. Tommaso Fontana e della sig.ra Patrizia Ventura; CompagniAurea di Francesco Sinigaglia; Sporting Club Corato, rappresentato dalla dott.ssa Marilena Martinelli; e “Passo a due” di Valentina Salerno.



L’evento, condotto da Paola Copertino, ha messo al centro la cucina della tradizione con spunti di innovazione in uno show cooking tenuto da Lady Chef Puglia 2021 Marianna Calderaro, attraverso una preparazione tra terra e mare che gli astanti hanno potuto degustare: la Chef ha rappresentato la sua idea di cucina con un piatto emozionale che tiene a mente radici e futuro del food.



“Arte in Cucina” inoltre ha costituito rete con Vecchie Segherie Mastrototaro e aperto alla collaborazione con le ditte Miss Freschezza e Azienda Agricola San Ruggiero. È intervenuta la psicologa andriese dott.ssa Wanda Sernia a relazionare sul rapporto mente-cibo. Hanno curato la parte tecnica: Gianni Capurso, Walter Todisco, Carlo Di Pilato e Gianluca Caccialupi.



Il gruppo culinario conta oltre 800 componenti ad aver sposato il progetto: esso prevede percorsi enogastronomici e corsi di cucina mirati a seguire un'alimentazione salutistica, valorizzando i prodotti della terra pugliese, di concerto ad altre attività connesse quali fitness, teatro, sport e shiatsu che assicurano un benessere psicofisico (mente sana in un corpo sano).