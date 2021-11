11 novembre - Vari appuntamenti per San Martino a Lecce e Corigliano d'Otranto 10/11/2021 Castello Volante di Corigliano d'Otranto

Un menu speciale per il giorno di San Martino: la cucina generosa e genuina di Mamma Agata incontra i sapori d’autunno al Castello Volante di Corigliano d’Otranto. Vino e castagne per festeggiare insieme in uno dei più bei castelli di Puglia. Le porte del maniero cinquecentesco saranno aperte per gli amanti del buongusto e del buon vino. Agata Cleopazzo, Mamma Agata per tutte le persone che le vogliono bene, è l'ospite speciale della Tavola di San Martino. Grande amante dei fornelli, da un po' di anni ha trasformato la sua passione in una professione che l'ha vista protagonista integerrima nella preparazione di piatti tradizionali, e non solo, in tanti ristoranti e locali salentini. Cucina per ogni persona come fosse un ospite in casa sua (e forse è questo l'ingrediente che rende tutto più buono) e per San Martino farà gustare la sua cucina "generosa" tra le Nuvole in cima al Castello Volante. Dopo la cena delle 20:30 (ticket 30 euro), festa dionisiaca con le selezioni di Max Nocco (ingresso libero). Info e prenotazioni 3343429268.



Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano D’Otranto

Dalle 19 si festeggia San Martino anche all'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano D’Otranto con una cena speciale e la musica del Salentrio. L’ensemble, composto da Luca Buccarella, Massimiliano de Marco e Federico Laganà, propone un viaggio attorno alla tradizione, alle musiche popolari del Sud Italia: pizzica pizzica, stornelli, canti polivocali “alla stisa”, valzer, mazurke, suonate di barberia, e altre tarantelle tipiche delle varie zone del Meridione. Ingresso con contributo associativo. Posti limitati con prenotazione consigliata lumbroia@massimodonno.it - 3381200398.



Castello Carlo V di Lecce

Alle 19 e alle 20:30 al Castello Carlo V di Lecce la rassegna "Autunno al Castello" prosegue con “Porta San Martino, ma non dimenticare il vino”, speciale tour tematico a base di vino e competizione. I partecipanti potranno scoprire curiosità e approfondimenti legati alla festa e alla tradizione di San Martino attraverso un gioco a squadre che li porterà a risolvere indovinelli, prove e quiz: in base alle prove risolte, i partecipanti potranno degustare un buon sorso di vino; maggiori saranno i punti guadagnati, più elevata sarà la possibilità di aggiudicarsi il novello offerto dalla Cantina Sociale Cooperativa di San Donaci. L’appuntamento rientra nella rassegna organizzata e promossa da Attraverso il Castello, a cura di 34° Fuso e The Monuments People, in collaborazione con Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e con il contributo di Marullo Costruzioni S.R.L, con l’obiettivo di far vivere gli spazi del Castello come luoghi di socialità e incontro dove poter sviluppare interessi e passioni senza dimenticare il valore storico-culturale del patrimonio. Ingresso 10 euro - prenotazioni 3357009614 - attraversoilcastello@gmail.com.