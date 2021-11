Martina Franca - Vinitaly. Parla pugliese l'etichetta più apprezzata dalla community del Salone del vino di Verona 10/11/2021 Luminaria di Puglia Pop etichetta più bella per la community del Vinitaly

Primo posto della cantina pugliese nel contest social del famoso Salone del Vino di Verona





Buono ma anche bello.

L’etichetta “Luminaria”, Primitivo di Manduria DOP prodotto dalla Cantina Puglia Pop, ha ricevuto il premio Social come migliore etichetta dell’anno, nel corso della 25^ edizione del Vinitaly Design International Packaging Competition promossa, appunto, dall’importante campionaria veronese.

La Giuria internazionale di questa edizione, composta da designer, art-director e giornalisti ha selezionato 20 campioni di etichette candidate al concorso e ha lasciato che una giuria popolare giudicasse lo sforzo creativo e innovativo delle più importanti cantine italiane in lizza.

Luminaria si è aggiudicata il primo posto, seguita da un Amarone della Valpolicella e da un prosecco di Valdobbiadene.

Insomma un Primitivo grazie a Puglia Pop conquista i consensi del pubblico in un contest dedicato alla creatività e allo stile, battendo sul difficile terreno dei social due importanti vitigni storici.

In un mercato sempre più competitivo il packaging gioca un ruolo centrale per farsi conoscere e riconoscere. – dice sulla pagina internet dedicata al concorso Gianni Bruno, il responsabile dell’area manager del Vinitaly di Verona – E il Vinitaly Design International Packaging Competition premia l’impegno delle aziende che investono in creatività ed immagine.

Noi che del Pop abbiamo fatto un must della mission aziendale, sdoganando l’idea di un vino solo per “esperti”, ma dando spazio al vino di tutti, non possiamo che essere felici di questo premio pop-olare – dice Hugo Rojo de Castro, patron della cantina pugliese – E l’idea che il nostro vino possa arrivare sulle tavole del mondo portando anche un pezzo di Puglia che crea, stupisce e si innova non può che farci piacere.

A votazione social della competizione proposta nell’edizione speciale e straordinaria di Vinitaly si è tenuta per tutto il mese di ottobre sui canali ufficiali della manifestazione.

La premiazione delle cantine che hanno saputo vestire il loro prodotto con importanti progetti di design, si svolgerà nel corso della 54^ edizione del Vinitaly in programma dal 10 al 13 aprile 2022.