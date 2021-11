Manifatture Knos di Lecce - A novembre e dicembre con La festa del Terzo Luogo 11/11/2021 L'ingranaggio delle Manifatture Knos di Lecce riprende a girare con il consueto caleidoscopio di attività e con una programmazione speciale per festeggiare il ritorno alla (a)normalità.



A novembre e dicembre con La festa del Terzo Luogo - ideata, organizzata e coprodotta dall'Associazione Sud Est con il contributo di Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Apulia Film Commission - nuove e consolidate collaborazioni offriranno occasioni di svago e di riflessione attraverso incontri, spettacoli, concerti, visioni, feste e mercati. Ripartono anche i passi di tango, le arrampicate, le acrobazie e i tiri di scherma, tra chi mantiene l'equilibrio e tutti quelli che cercano di ritrovarlo. Una festa lunga due mesi per sentirsi ancora anormali, offrendo nuovi stimoli e nuove occasioni di socialità. Gran finale nella notte del 31 dicembre con la Festa popolare e il cenone di Capodanno.



Da giovedì 11 a domenica 14 novembre le Manifatture Knos ospitano la seconda edizione leccese di MA/IN festival a cura di Loxos Concept. Quattro serate dedicate alla musica contemporanea/elettroacustica e alle arti digitali con concerti e installazioni (info e programma www.mainfest.it)

.

Nelle prossime settimane il Teatro del Terzo luogo, a cura di Principio Attivo Teatro e Factory Compagnia Transadriatica, proporrà gli spettacoli Sono bravo con la lingua di Antonello Taurino (20 novembre), I giganti della montagna atto III di Opera Nazionale Combattenti - Principio Attivo Teatro diretto da Giuseppe Semeraro (3 dicembre), il primo studio di Farfalle - Storie di una trasformazione di e con Otto Marco Mercante (11 dicembre) per la regia di Tonio De Nitto che firma anche Paloma ballata contro tempo con Michela Marrazzi e Rocco Nigro (19 dicembre) e un Cantiere di drammaturgia con Riccardo Spagnolo (22/23 novembre, 8/10 dicembre). ;



Kritica Economica e Fridays For Future cureranno Now's the time. Il ciclo di incontri e dibattiti per una "guida intergalattica per ecologisti" ospiterà Non tutto ciò che è verde è sostenibile con il giornalista Giulio Rubino (19 novembre), Ripensare l'economia contro la barbarie climatica con Claudia Sunna, economista dell'Università del Salento (26 novembre), Non tutto ciò che è verde è sostenibile con Alessia Cerantola, giornalista dell'OCCRP - Progetto di investigazione sulla corruzione e il crimine organizzato (3 dicembre), Il tempo è denaro? con Massimo Amato, docente di Storia economica dell'Università Boccon i di Milano (10 dicembre), La ricreazione è cominciata! con l'associazione Manu Manu Riforesta (18 dicembre).



Non mancherà la musica con Primitivi del futuro - musica dal mondo che tornerà a cura di Giovanni Chirico con Les Trois Lézards (19 novembre), Brancaleone Project (26 novembre) e Ασύνορο - Senza Confini, musica per naviganti, esploratori e avventurieri a cura di CoolClub con il giornalista Valerio Corzani (per la rassegna Sette Meno Dieci Live) e La Malasorte (20 novembre), il trio Mundial (7 dicembre) e Afroterrean Duo con Claudio Prima e Giovanni Martella (17 dicembre).



Krill Books curerà un appuntamento (on line) su Cultura digitale, magia e capitalismo con il filosofo Tommaso Guariento, la copywriter e giornalista Eleonora Tricarico, il digital creative director Andrea Salamino, il designer Marco Spinelli e l'editore e digital strategist Mino Degli Atti (2 dicembre).



La Festa del Terzo luogo sarà anche itinerante grazie alle pedalate tra il sacro e il profano di tre Storie in bicicletta (14 novembre, 8 e 15 dicembre).



Ancora da definire il programma del Cinema del Reale d'inverno a cura di Big Sur che incontra il Cinema del Terzo Luogo (12 dicembre).



Il 18 dicembre per Quale paesaggio a cura di LUA, Angela Barbanente, Juri Battaglini e Mauro Lazzari ragioneranno di Scenari post xylella tra economia agricola, desideri umani e natura.



Proseguono inoltre le consuete attività delle Manifatture Knos: il GAS - Gruppo d'acquisto solidale di Oltre Mercato Salento (ogni venerdì), El Mercatone a cura di Lobello Records con tante proposte di vintage, artigianato, musica, dischi (4 e 18 dicembre) e la proposta di laboratori di Floorwork, Arrampicata, Circo, Scherma, Tango, Aikido e Coro a Coro diretto da Rachele Andrioli.