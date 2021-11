13 e 14 novembre - 'Eve' con Eva Robin's - teatro Kismet - Bari 13/11/2021 L’identità di genere in scena al Kismet con ‘Eve’

Debutto nazionale a Bari per lo spettacolo di Jo Clifford con Eva Robin’s

13 e 14 novembre 2021 – Strada San Giorgio martire 22F





Un racconto sulle identità di genere che parte dalla Genesi, anzi da una personale Genesi: la drammaturga e performer inglese Jo Clifford firma lo spettacolo Eva (produzione Teatri di Vita), al debutto nazionale al Teatro Kismet di Bari sabato 13 novembre alle ore 21 e domenica 14 novembre alle ore 18.



Eve diretto da Andrea Adriatico, porta in scena William, che al pubblico racconta come, ancora bambino, non amava essere chiamato William e voleva giocare con le bambine e racconta la sua storia a spettatori, spettatrici e a coloro che stanno “nel mezzo, o hanno un po’ degli uni e un po’ delle altre”. ‘Eve’ è anche il titolo di un libro di Jo Clifford, in cui il drammaturgo e performer transgender racconta una storia autobiografica, quella di un bambino cresciuto come bambino, sebbene “sapesse sin da subito che ciò era sbagliato”. Un bambino che crescerà e diventerà una delle 10 donne insignite del premio ‘Outstanding Women of Scotland’ nel 2017. Un libro che, proprio come lo spettacolo prodotto da Teatri di Vita, tratta temi di interesse sempre più contemporaneo, ormai al centro del dibattito pubblico, come la battaglia per l’identità di genere e i diritti della comunità LGBTQ+. In scena un cast internazionale, che comprende l’attrice e cantante transgender Eva Robin’s e la drag queen Julie J, che nei suoi spettacoli a New York unisce performance drag, danza e scrittura sperimentale. Dopo il debutto nazionale in Puglia, lo spettacolo affronterà una tournée che toccherà tra l’altro Cagliari, Bologna e Berlino.



Biglietti disponibili al botteghino del Teatro Kismet e sul circuito Vivaticket.com (clicca qui per acquistare). Per info 335 805 22 11 – 080 579 76 67. Botteghino del teatro (strada San Giorgio martire 22 F, Bari) attivo dal martedì al venerdì ore 10:30-12:30/16:30-19:00 e due ore prima dello spettacolo.