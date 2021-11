[PHOTOGALLERY] CASTELLANA GROTTE E’ NELLA RETE NAZIONALE DEI “COMUNI GENTILI” 11/11/2021 IL SINDACO DE RUVO HA SOTTOSCRITTO IL MANIFESTO DELLE CITTA’ GENTILI





CASTELLANA GROTTE – Il Comune di Castellana Grotte ha aderito ufficialmente alla rete dei Comuni Gentili. Quest’oggi a palazzo di città, il Sindaco Francesco De Ruvo, alla presenza anche della Vice Sindaco Franca de Bellis e dell’Assessore Maurizio Tommaso Pace, ha sottoscritto il Manifesto dei Comuni Gentili promosso dalla Onlus MyLife Design guidato da Daniel Lumera, sociologo di fama nazionale presente all’incontro in comune.

“Ci siamo impegnati come ente a mettere a disposizione dei cittadini degli “spazi gentili”, luoghi dedicati all’incontro e al confronto, dove portare istanze e trovare soluzioni con e al fianco delle istituzioni. – Ha spiegato il primo cittadino, Francesco De Ruvo – L’educazione civica e la sensibilità alle tematiche sociali è infatti da sempre un nostro punto fermo e non lo riteniamo meno importante di azioni strategiche come per esempio le opere pubbliche. Amministrare una comunità per noi è molto più di aprire cantieri e parte dall’ascolto delle persone”.

Così come Bari, Palermo, Arco, Chieti e tanti altri enti italiani, da oggi quindi anche il Comune di Castellana Grotte è un “Comune Gentile” e si è impegnato ad attuare politiche di vicinanza ai cittadini.

L’intera giornata è dedicata a celebrare l’adesione del Comune di Castellana Grotte al movimento dei Comuni Gentili. Per questo, in mattinata sono stati organizzati incontri con gli studenti degli istituti di istruzione superiore Luigi dell’Erba e Consoli-Pinto. In questa occasione sarà presentato ai ragazzi il concorso “AliSei”, nato in collaborazione con il Centro di Giustizia Minorile per la Puglia e Basilicata e l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari con il patrocinio dell’Associazione My Life Design ONLUS e finalizzato a stimolare una riflessione creativa sul tema dei valori della gentilezza, perdono, gratitudine, felicità e ottimismo. I vincitori del concorso, promosso su scala provinciale, saranno invitati a prendere parte ad una uscita sulla Bari Social Boat, la barca a vela sequestrata alla criminalità locale e trasformata in biblioteca e polo mobile di promozione culturale. All’incontro prenderà parte anche Daniel Lumera, autore del besteller “Biologia della Gentilezza” (Mondadori) e promotore del movimento.

La giornata terminerà questa sera, dalle ore 20.30, con un incontro-evento, ancora una volta con Daniel Lumera, nella Grave delle Grotte di Castellana, patrocinato dal Comune e realizzato con il supporto ed il contributo della società Grotte di Castellana.

L’Associazione di promozione sociale Semi d’Aretè, con Artinscena e l’Associazione La Fonte, e la partecipazione di Aleph Theatre, protagonisti dello spettacolo Hell in the Cave, e la fisarmonicista rivelazione Saria Convertino, presentano “Mi ritrovai, nella Gentilezza”.