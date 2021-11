RAP, URBAN & DJ STYLE A Trepuzzi un laboratorio per ragazze e ragazzi (12-18 anni) 12/11/2021 RAP, URBAN & DJ STYLE

A Trepuzzi dal 15 novembre un laboratorio per ragazze e ragazzi (12-18 anni)

condotto da NANDU POPU dei Sud Sound System

per scoprirsi autori, compositori, arrangiatori, cantanti

iscrizioni ancora aperte





Rap, urban & dj style, è destinato ai giovanissimi, ragazzi e ragazze tra i 12 e i 18 anni, il laboratorio che dal 15 novembre sarà condotto da NANDU POPU, componente della storica band salentina Sud Sound System.

15 incontri settimanali (ogni lunedì pomeriggio dalle dalle 18 alle 20) per scoprirsi autori, compositori, arrangiatori, cantanti. Le iscrizioni sono ancora aperte. Per Info e prenotazioni: tel. 320 708 7223 - 320.8607996



L'esperienza è promossa da "Legami - Teatri del nord Salento", progetto artistico promosso dalle imprese Factory Compagnia Transadriatica e Blablabla, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Trepuzzi, Novoli e Campi Salentina, finanziato dal fondo regionale “Fsc 14-20: Patto Per La Puglia. Interventi Per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale. Custodiamo la cultura in Puglia 2021 - Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali”



<<L’arte è indispensabile per la nostra esistenza – spiega Nandu Popu - perché ci consola, riesce a consolidare i legami umani, permette la condivisione di ideali comuni, appiana dissidi e conflitti, consente di sfogare il disappunto, ci fa manifestare le diversità e soprattutto ci dona un modo ricercato, fantasioso, divertente e intimo per esprimere le nostre speranze. L’arte è un gesto d’amore necessario verso noi stessi e chi ci circonda perché dichiarare pubblicamente i propri sentimenti produce un benessere condiviso, una catarsi capace di redimere i singoli e le masse.

Da millenni la musica della nostra Terra, il Salento, ci allieta, ci fa riflettere, ci fa ballare mentre narriamo le vicende della nostra vita, rendendo la nostra comunità più coesa e consapevole. Il rap, l’urban e l’improvvisazione del DJ style sono strumenti con cui poter esprimere tutto questo>>.



Attraverso un percorso laboratoriale di 15 incontri (tutti i lunedì dalle ore 18 alle ore 20 a partire dal 15 novembre) Nandu Popu guiderà un gruppo di giovani a scoprirsi autori del testo, compositori, arrangiatori, cantanti attraversando le regole e le pratiche di questi generi musicali di cui è testimone prezioso.



Il laboratorio è rivolto ad un numero massimo di 20 partecipanti di età compresa tra i 12 e i 18 anni e si svolgerà a Trepuzzi nell’Auditorium in Zona Santi.

È prevista una quota di partecipazione “una tantum” di 25 euro.