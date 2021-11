I DIECI “COMANDAMENTI” PER STOPPARE IL CANCRO DEL PANCREAS – DA BARI RISPOSTE ALLE FAMIGLIE 14/11/2021 Giovedì 18 novembre, Giornata Mondiale per la lotta a questo temibile tumore

TALK SHOW CON LA SCIENZA al Teatro Piccinni ore 17-21.30, ingresso gratuito prenota allo 045-4858022

Mentre dilagano le fake news scientifiche, le malattie tumorali continuano ad avanzare per le lunghe liste di attesa causate dal covid che hanno messo in ginocchio la prevenzione.

Da oggi, a cinque giorni dalla Giornata Mondiale di giovedì 18 novembre, saranno online I DIECI “COMANDAMENTI” PER STOPPARE IL CANCRO DEL PANCREAS sulla pagina https://www.facebook.com/unipancreas.

Ogni giorno verrà pubblicato un “Comandamento” per condividere “in pillole” di conoscenza le preziose informazioni su ciò che medici e scienziati e volontari hanno imparato con una vita di studi, e sul campo.

Alla creazione di questo Decalogo, realizzato con la supervisione del chirurgo Giovanni Butturini, presidente di Unipancreas associazione onlus, hanno partecipato i relatori del workshop che si terrà al teatro Piccinni giovedì 18 novembre (ore 17-21.30) ed alcune delle Associazioni che sostengono l’iniziativa. L’evento è un mix di scienza e momenti di riflessione, con un finale dedicato allo spettacolo. L’ingresso è gratuito e si prenota telefonando al Numero Verde Pronto Pancreas t. 045-4858022 (ci sono ancora posti disponibili).

Non esiste la cura miracolosa, ma ci sono il nostro stile di vita e la prevenzione che - per il temibile cancro del pancreas - possono contribuire a fare la differenza.



ANTEPRIMA, ECCO I PRIMI DUE!



I DIECI “COMANDAMENTI” PER STOPPARE IL CANCRO DEL PANCREAS

LA PREVENZIONE, LA CHIRURGIA, LA CURA, LA SOLIDARIETA’

A cura di UNIPANCREAS – Numero Verde PRONTO PANCREAS t. 045-4858022



1. PRONTO PANCREAS (045-4858022) - Immunonutrizione & buona tavola! Numerosi nutrienti hanno la capacità di modulare la risposta immunitaria e contrastare i processi infiammatori, associati all’insorgenza di tumori. Aminoacidi, come la glutammina e l’arginina, gli acidi grassi polinsaturi omega-3 (presenti nel pesce, nell’olio evo, ma anche nella frutta secca), lo zinco, il selenio, gli antiossidanti, la vitamina D, la C, la E e la A ed i probiotici, che ripristinano l’omeostasi del microbiota intestinale, agiscono tutti in modo diverso per modulare la risposta immunitaria, ma tutti sembrano avere il potenziale per proteggere dallo sviluppo e dalla progressione del cancro. L'immunonutrizione è una buona terapia di supporto per il recupero post chirurgico dei tumori del pancreas.

Prof. Laura Di Renzo



2. PRONTO PANCREAS (045-4858022) - L'aderenza alla dieta mediterranea! E’ favorevolmente associata a una riduzione del rischio di cancro al pancreas. Scegli i prodotti del paniere mediterraneo, freschi, di stagione, biodiversi, biologici, sostenibili, di prossimità, poco processati e recupera la pratica gastronomica, prediligendo l’olio evo come condimento e impiegando le erbe aromatiche per ridurre la quantità di sale. Dieta mediterranea non è solo nutrimento ma anche movimento e convivialità.

Ritroviamo nell’armadio delle memorie le nostre salutari tradizioni, senza farci incantare da semafori colorati privi di senso reale.

Prof. Maria Lisa Clodoveo



IL PROGRAMMA COMPLETO DEL WORKSHOP DI GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE 2021

Teatro Piccinni, ingresso gratuito per tutti, si entra solo con green pass e su prenotazione al Numero Verde PRONTO PANCREAS t. 045-4858022. Inizio ore 17, terminerà alle 21.30 circa.

Ore 17.00 accoglienza partecipanti e check green pass; Ore 17.30 premiazione I Torneo Unipancreas

Ore 18.00 saluti istituzionali: Antonio De Caro (sindaco di Bari), Anita Maurodinoia (Presidente Commissione IV. Sviluppo Economico Regione Puglia), Flavia Pankiewicz (Governatore Distretto Lions 108AB 2021-2022)



o Ore 18.15 inizio workshop “Opinioni a confronto” conduce il giornalista Onofrio D’Alesio)

• La chirurgia & la rapidità di intervento Prof. Giovanni Butturini (Presidente Associazione Unipancreas Onlus, responsabile Chirurgia epato-bilia-pancreatica Ospedale Pederzoli di Pescheria del Garda - Verona)

• L'aderenza alla dieta mediterranea Prof. Maria Lisa Clodoveo (docente di Scienze e Tecnologie Alimentari, Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Università di Bari)

• Immunonutrizione & buona tavola Prof. Laura Di Renzo (docente di Nutrizione Clinica, Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione – Università Tor Vergata di Roma)

• Attenzione alla familiarità Dott. Gennaro Palmiotti (responsabile unità operativa reparto Don Tonino Bello presa in carico del paziente oncologico – Giovanni Paolo II)

• Una telefonata e mai soli Dott. Raffaele Pezzilli (Gastroenterologia Potenza, responsabile Pronto Pancreas)

• Lo stile di vita sostenibile Dott. Michele Polignieri (Medico Veterinario Igienista degli Alimenti di O.A. – critico enogastronomico)

• Ricerca e multidisciplinarietà Dott. Michele Simone (Direttore di Dipartimento Area Oncologica Istituto Tumori Giovanni Paolo II Bari)

Ore 19.45 Dibattito: Le famiglie domandano

Ore 20.30 Intervallo

Ore 20.45 Inizio spettacolo Alessandro Phino (comico) e Antonello Vannucci (musicomico)