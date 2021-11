Mesagne (Brindisi) - In Puglia la prima edizione dei Golden Wine Awards 15/11/2021 Golden Wine Awards di Food and Travel Italia debuttano in Puglia Il 28 febbraio 2022 un appuntamento che illuminerà Tenuta Moreno a Mesagne (Br) “La bellezza ha sempre bisogno di poche parole” il claim dell’evento Terminate le selezioni dei migliori vini italiani che saranno protagonisti della prima edizione pugliese dei Golden Wine Awards di Food and Travel Italia, in programma il prossimo 28 febbraio a Tenuta Moreno a Mesagne (Brindisi).



Dopo il grande successo internazionale a Lavello (Potenza), lo scorso primo ottobre, degli Awards di Food and Travel Italia, edizione italiana del magazine internazionale edito in 18 Paesi sul tema dell’enogastronomia e dei viaggi gourmet, un nuovo prestigioso evento enologico, ideato per premiare le aziende italiane produttrici che brillano per qualità, riunirà in Puglia l’Italia intera in un format capace di valorizzare il vino e l’enoturismo.



A decretare i vincitori, che saranno annunciati durante la serata di gala degli Awards, saranno le valutazioni di due giurie di esperti del settore, delle redazioni di Food and Travel Italia e Wine and Travel, unite ai voti dei lettori. I Golden Wine Awards saranno presentati dall’editore di Food and Travel Italia, l’imprenditrice astigiana di origini salentine Pamela Raeli, dal senatore Dario Stefàno (sue le leggi sull’enoturismo e sull’olioturismo) e dal Presidente Mondiale degli Enologi Riccardo Cotarella. Sei le categorie per i riconoscimenti da assegnare: Vini rossi, Vini bianchi, Vini rosati, Vini dolci, Spumanti e la categoria dei “Top dei Top pugliesi”, in onore della regione che ospiterà l’evento.



“La manifestazione promuove un prodotto che ci rende unici in tutto il mondo. Ho scelto il claim della serata utilizzando una frase di Luca Bianchini, esponente di pregio della nostra giuria, ovvero “La bellezza ha sempre bisogno di poche parole”, perché sono convinta che il vino buono si faccia appunto con la bellezza”, spiega Pamela Raeli, “ovvero la bellezza di un territorio, dei suoi paesaggi, delle sue autoctonie – e i vitigni lo sono per definizione – ma anche delle persone che lo abitano, e che sono capaci di rendere un vino unico, inimitabile ed indimenticabile. Ed è il messaggio che ci piacerebbe trasmettere con questo evento: come sia la bellezza a rendere buono un vino, come lo “spirito” contenuto in una bottiglia sia in realtà il genius loci di un territorio e della gente che ci vive.



E la Puglia, ormai è noto, è da questo punto di vista bellezza allo stato puro. Ho voluto al mio fianco il senatore Dario Stefàno per il suo grande impegno nel settore dell’enoturismo e Riccardo Cotarella per la sua lunga storia, fatta di successi e battaglie.” “Abbiamo sempre più bisogno di eventi di qualità legati al vino – commenta Dario Stefàno - che siano capaci di mettere in luce il lavoro, le storie, i valori che si celano dietro ad una etichetta. Ma che ci aiutino anche rinvigorire l’orgoglio indentitario di una grande tradizione produttiva che è storia e cultura che unisce idealmente il nostro Paese, da nord a sud. E sono felice di essere stato coinvolto in questa nuova avventura, in questo nuovo appuntamento che sono certo sarà per la Puglia enologica una vetrina di bellezza e contenuti e, per i produttori, l’occasione per raccontarsi e per raccontare questo straordinario prodotto, il vino, che ci rappresenta e ci identifica in tutto il mondo”. Il commento di Riccardo Cotarella: “Pamela, lo dico sempre, è come un Primitivo pugliese, un vitigno di grande carattere, inconfondibile con altri, che esprime l’orgoglio di un’identità e di una forza uniche, proprio come lei. Anche per questa coincidenza, non casuale, sono certo che si tratterà di un evento memorabile perché sarà specchio dell’entusiasmo e della passione sanguigna di chi l’ha ideato. E sono orgoglioso del fatto che mi abbia voluto al suo fianco”.





LE GIURIE

PRESIDENTE DI GIURIA

CARLOS VELOSO DOS SANTOS

Direttore generale Amorim Cork Italia

• Anna Scafuri Giornalista Tg1 e curatrice Terra e sapori

• Chiara Giannotti Wine Writer, Wine Expert, Influencer

• Chiara Giovoni Ambassadeur du Champagne per l’Italia e Vice-Ambassadeur Européen nel 2012

• Cristiana Lauro Scrittrice e Wine Expert

• Eleonora Cozzella Giornalista e Autrice

• Silvana Ballotta CEO Business Strategies

• Sofia Carta Head Sommelier Forte Village

• Valentina Bertini Wine Manager Langosteria

PRESIDENTE DI GIURIA

MARIA ELENA ROSSI

International Marketing Director ENIT

• Alberto Piras Head Sommelier Il Luogo di Aimo e Nadia

• Alessandro Pipero Scuola Noi di Sala

• Antonello Magistà Patron e sommelier del Pashà

• Gianni Sinesi Head Sommelier al Reale e Winemaker

• Giuseppe Cupertino Wine Manager Borgo Egnazia

• Luca Bianchini Scrittore, Conduttore radiofonico e Pubblicitario

• Massimo Tripaldi Presidente Assoenologi Puglia, Calabria e Basilicata

• Mario Iaccarino Patron e Restaurant Manager Don Alfonso 1890

• Stefano Quaglierini Wine Influencer

• Vittorio Cavaliere Wine Expert