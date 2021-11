20 novembre - “La Luna dei Borboni” - Teatro Apollo di Lecce 20/11/2021 “La Luna dei Borboni”

Sabato 20 novembre, ore 21

Domenica 21 novembre, ore 18.00



Da una poesia di Bodini il nuovo spettacolo di Fredy Franzutti per il Balletto del Sud

per la prima volta con le musiche originali di Nigro e Spedicato eseguite dal vivo da Brancaleone Project in un unico “respiro” con i primi ballerini Nuria Salado Fustè e Matias Iaconianni, i solisti e il corpo di ballo della storica compagnia di danza





“La Luna dei Borboni” - Sabato 20 novembre, ore 21, e domenica 21 novembre, ore 18.00

Ispirato all'omonima poesia di Vittorio Bodini, “La luna dei Borboni” inscena le atmosfere evocative dell’area mediterranea raccontata dal poeta, rese attraverso l’uso di un linguaggio personale proteso verso il teatro contemporaneo da parte di Franzutti.



Dopo il debutto della scorsa estate e una tournée che ha fatto tappa in alcuni dei maggiori festival di danza internazionali, l’omaggio di Franzutti ad una delle figure più incisive della cultura Salentina, torna in scena nel Salento, sabato 20 novembre alle ore 21.00 e domenica 21 novembre ore 18.00 sul palco del Teatro Apollo di Lecce per la Stagione di Danza autunnale. Sul palco i validi primi ballerini Nuria Salado Fustè e Matias Iaconianni, i solisti e il corpo di ballo della storica compagnia di danza pugliese, composta da professionisti provenienti da tutto il mondo. Le musiche scritte per le coreografie di Franzutti da Rocco Nigro (fisarmonica) e Giuseppe Spedicato (basso tuba) saranno eseguite dal vivo dagli stessi autori, accompagnati da Giorgio Distante (tromba), con cui formano il trio Brancaleone Project. Dodici ballerini e tre musicisti uniti in un unico movimento dalla poesia di Bodini.



Lo spettacolo si realizza grazie al contributo del MIC - Ministero della Cultura e della Regione Puglia, Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio e al sostegno del Comune di Lecce.



Costo dei biglietti: poltronissima e palco primo ordine € 25 (ridotto € 20*), poltrona e palco secondo ordine € 20 (ridotto € 15*), loggione € 10 euro. *ridotto under 25 e over 65

Info tel. 0832453556 – 0832246517 – h 9.30/21.00

Prevendita www.ciaotickets.com e punti vendita autorizzati

Balletto del Sud – Lecce Castello Carlo V – Lecce

Info online info@ballettodelsud.it