Noicattaro - Ultima gara della stagione per il karate pugliese che ha visto il comitato regionale FIJLKAM 15/11/2021 Ultima gara della stagione per il karate pugliese che ha visto il comitato regionale FIJLKAM recuperare in meno di tre mesi i ritardi di un anno, legati all’emergenza Covid-19 e ai limiti all’attività agonistica imposti dal Governo.



La Puglia con la gara dei Juniores, maschili e femminili in età compresa tra i 15 e i 18 anni, chiude anche il discorso sulle qualificazioni alle finali nazionali valevoli per il titolo italiano di categoria che si terranno al Pala Pellicone, sul lido di Ostia, nel fine settimana dal 27 al 28 novembre. Gli atleti pugliesi qualificati per le finali del campionato nazionale (vedi allegato) sono 34. Di questi ben 12 hanno conquistato il titolo di campione regionale pugliese. cco i nomi, la categoria di peso e il nome della società di appartenenza.



Femminile: Marika Papagni, 41-48 kg Ippon Karate di Cerignola; Mininni Nicol, 53 kg Kanku Dai di Bari; Aurora Campobasso, 59 kg Pro Team di Taranto; Roberta Lanza, 66kg Fisic Center di Foggia; Giada Fania, 74kg Arte e Movimento di Sannicandro; Claudia Orlandino, 74+ kg Jigoro kano di Ostuni;



Maschile: Lorenzo Carrieri, 55kg Pro Team di Taranto; Angiolillo Marco Damiano, 61 kg Academy di Barletta; Nicolas Martiradonna, 68kg Fudoshin di Bari; Giuseppe Ficco, 76kg Centro Sport di Ruvo di Puglia; Francesco Loiacono, 86+ kg Fiamme Cremisi Bersaglieri Bisceglie; Mattia Scannicchio, 86 kg Fudoshin di Bari.



A margine dell’evento il Coordinatore Regionale degli Ufficiali di Gara (CRUG) Francesco Spadavecchia ha donato dei fiori al Presidente di Giuria Sabina Sasso che, nonostante fosse il giorno del suo compleanno, ha seguito le garelle gare.