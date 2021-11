Iniziativa organizzata dalla Cgil Lecce e dal Comune in programma il 22 novembre alle ore 18 Donne al centro dell’Europa 15/11/2021 Iniziativa organizzata dalla Cgil Lecce e dal Comune in programma il 22 novembre alle ore 18

Susanna Camusso ed Elly Schlein dialogano sull’azione dell’Ue per le donne



Lecce, 15 novembre 2021 – In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre), Cgil Lecce e Comune di Melpignano organizzano un incontro sull'azione dell'Unione Europea in favore della parità di genere e sul ruolo affidato alle donne nelle politiche dell'Ue. L’evento si intitola “Donne al centro dell’Europa” ed è in programma al Palazzo Marchesale di Melpignano (via Roma, 19) alle ore 18 di lunedì 22 novembre.



Dopo l’introduzione della segretaria generale della Cgil Lecce, Valentina Fragassi, e gli interventi di Valentina Avantaggiato, sindaco di Melpignano, e Filomena Principale, segretaria della Cgil Puglia, è in programma un dialogo tra Susanna Camusso, già segretaria generale della Cgil e oggi responsabile per le Politiche di genere e le Politiche europee della Cgil Nazionale, ed Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia Romagna. Modera l'incontro la giornalista di Leccepima.it, Valentina Murrieri.



Sarà l’occasione per fare il punto della situazione sulle politiche di genere, uno dei valori fondanti dell’Unione Europea. A Bruxelles si sono ottenuti risultati importanti a livello istituzionale, che però stentano a tradursi in una vera e propria parità tra uomini e donne nella società europea ed italiana, a partire da un aspetto fondamentale come la parità di trattamento e di salario nel mondo del lavoro. L’indice sull’uguaglianza di genere dell’Unione Europea a 27 si attesta a 68 punti su 100 (dove il dato massimo equivale alla piena parità di genere). L’Italia è solo 14esima nella classifica comunitaria, con un Gender Equality Score pari a 63,8, che è frutto della media tra vari parametri: salute (in Italia indice all’88,4, unico parametro al di sopra della media europea che si ferma all’87,8), lavoro (media europea al 71,6; Italia ultima nell’Ue con un indice pari a 63,7), denaro (82,4 nell’Ue; 79,4 in Italia), conoscenza (Ue al 62,7; Italia al 59), tempo (in Europa 64,9; in Italia 59,3), potere (55 nell’Unione; 52,2 nel nostro Paese).



Secondo l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, proseguendo al ritmo attuale, ci vorranno 60 anni prima che la completa uguaglianza di genere sia conseguita nell’Unione. In questo quadro, come si collocano l’azione dell’Ue e dell’Italia in questa fase post-pandemia? Il Pnrr può davvero migliorare le condizioni di vita della donna? Che cosa fa il nostro paese per raggiungere la media europea nell’integrazione di genere? Che cosa possono fare Comuni e Regioni?



Per accedere alla sala sarà necessario esibire il greenpass ed il biglietto di ingresso gratuito scaricabile su Eventbrite.it.



Iscrizioni su EventBrite ->. https://bit.ly/3qCF85S

Info

www.cgillecce.it; facebook.com/cgil.lecce