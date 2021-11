21 NOVEMBRE - Danilo Rea in Piano Solo per "Dialoghi in Jazz" a Bisceglie 21/11/2021 In Anteprima "Pandemia e Musica" con Salvatore Colazzo e Demetrio Ria, modera Rosa Leuci



Santa Cecilia in Jazz è il Concerto-Evento che Dialoghi in Jazz propone per festeggiare la Patrona dei Musicisti, affidato al tocco magistrale di Danilo Rea, domenica 21 novembre 2021 ore 20.30, presso il Politeama Italia di Bisceglie.

Il raffinato pianista jazz propone in "Piano Solo" pezzi celebri in improvvisazioni che spaziano su qualsiasi repertorio, uno dei progetto più apprezzati durante i concerti che il maestro tiene nelle tournée in tutto il mondo e durante i principali festival jazz.

Ricercatissimo in ambito pop e jazz, Danilo Rea è considerato uno dei migliori pianisti italiani. Da circa 30 anni è il pianista di fiducia di Mina, ha collaborato, tra gli altri, con Claudio Baglioni, Adriano Celentano, Pino Daniele, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Gianni Morandi e di recente con Gino Paoli, insieme ai più grandi musicisti jazz della scena italiana ed internazionale.

Ha lavorato anche con numerosi personaggi di spicco del panorama jazz internazionale come Chet Baker, Lee Konitz, Michael Brecker, Kenny Wheeler, John Scofield, Joe Lovano, Toots Thielemans, esibendosi in tutto il mondo.

Attualmente, tra i suoi tanti progetti, lo ricordiamo con Gino Paoli, con Massimo Moriconi e Alfredo Golino nel progetto dedicato a Mina, con Ramin Barhami, in un progetto interamente dedicato a Bach.



Ad introdurre il Concerto uno degli incontri più interessanti della rassegna dal titolo"Pandemia e Musica", affidato ai Proff. Salvatore Colazzo e Demetrio Ria, dell'Università del Salento, e moderato dalla Prof.ssa Rosa Leuci.



Salvatore Colazzo, professore ordinario della Facoltà di Pedagogia Sperimentale e già Preside di facoltà, e Demetrio Ria, Ricercatore di Epistemologia presso l'UniSalento, affronteranno i tanti interrogativi legati alla tematica scelta a partire da una recentissima pubblicazione a cura di Clelia Sguera nella collana "Saperi pedagogici e pratiche didattiche", pubblicata da UniSalento, che propone una serie di interviste musicali in tempo di pandemia.

Tante le voci interpellate, dal mondo dell'Università all' Afam, dal mondo dello Spettacolo dal vivo al Miur; tra gli altri, Saverio Viziello, Sara Allegretta, Piero Romano, Antonio Amenduni, e per le istituzioni scolastiche la Scuola Media "R.Monterisi" di Bisceglie e l'Istituto Tchaikovsky di Nocera Terinese, introdotte da un'intervista a Danilo Rea rilasciata in occasione di uno degli suoi ultimi concerti prima del lockdown.



"Dialoghi in Jazz" a cura dell'Associazione AlterAzioni, con il patrocinio del MIBACT, della Regione Puglia, e del Comune di Bisceglie, Assesorato alla Cultura, e la direzione artistica di Clelia Sguera e Vito Liturri, continuerà sabato prossimo 27 dicembre con Roberto Ottaviano che presenterà il progetto "U. K. Legacy".



Per informazioni e prenotazioni: www.politeamaitalia.com

Telefono: 080 3968048,

Link dell'evento: https://fb.me/e/1vGN5EjZ9

E-mail a: info@politeamaitalia.com



Web: fb.me/e/1vgn5ejz9