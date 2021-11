20 novembre - Around Mascagni Tour - Le romanze inedite e il periodo pugliese a Bitonto (Bari) 20/11/2021 SABATO 20 NOVEMBRE 2021

- Alle 21.00 presso il Teatro Traetta di Bitonto

"AROUND MASCAGNI TOUR"

Le romanze inedite e il periodo pugliese

Tenore: Gianni Leccese

Soprano: Angela Cuoccio

Pianoforte: Emanuele Petruzzella

Violino: Delia La Gala

L’associazione Culturale An.G.Eli. Eventi con sede in Bitonto (Ba), vincitrice del Bando “Puglia Sounds Tour 2020/2021”, organizza “Around Mascagni Tour - Le romanze inedite e il periodo pugliese”, un tour di concerti dal vivo con le composizioni inedite di Pietro Mascagni, raccolte nell'omonimo podcast.

Il progetto “AROUND MASCAGNI. Le romanze inedite e il periodo pugliese” nasce dalla volontà di eseguire e far conoscere al pubblico alcune romanze da camera inedite del grande Pietro Mascagni, composte nel suo periodo pugliese.

Le partiture saranno eseguite così come il maestro le ha scritte e arrangiate all’epoca, senza alcuna sofisticazione. Il processo filologico dell’artista è una precisa scelta, nel rispetto e recupero di brani storici inediti, mai registrati, da restituire al pubblico, con una esecuzione integrale ed originale.

Le romanze mettono in luce molti aspetti della figura di Mascagni, il legame del compositore con la Puglia e la città di Cerignola in particolare (negli anni fervidi in cui compose Cavalleria Rusticana), il rapporto con le bande pugliesi e scoprono un lato della eredità artistica di Mascagni. Il concerto è stato concepito come un racconto capace di coinvolgere e interessare un pubblico eterogeneo. Accanto alle romanze inedite saranno inclusi altri brani tratti dalle sue opere più famose, composte per il pubblico mondiale. In questa proposizione, l’ascoltatore potrà scorgere l’intimità che pervade le romanze inedite e l’aria che si respirava nella Cerignola di fine Ottocento, fatta di serate al Circolo Ofanto o feste patronali contrapposte alla grandeur delle sue romanze più famose destinate ai grandi teatri.



PROGRAMMA

- Piccola elegia (ten-piano-violino)

- Apri la tua finestra da “Iris” (ten-piano)

XXXVII Postuma di Lorenzo Stecchetti (ten-piano)

- Astro immortal risplende (ten-piano)

- Deh, Non fuggir si rapida (ten-piano)

- Canzoncina per la Chiesa dei Cappuccini- Salutazione angelica (piano)

- Ed anche Beppe amò da “L’amico Fritz”(ten-piano)

- Canzoncina (Questo cor Vergine Bella)(ten-piano)

- Valzer e trio (piano)

- Madrigale (ten-piano)

- In mare (ten-piano)

- Intermezzo da Cavalleria Rusticana (piano-violino)



INGRESSO LIBERO

Prenotazioni

Botteghino del teatro Traetta

Dal martedì al venerdì, dalle ore 18:00 alle 20:00

Infotel 080.3742636