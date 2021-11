Marina di Pisticci - CONCLUSE LE PRIME DUE PROVE DEL X CAMPIONATO INVERNALE DI VELA DEL MAR IONIO 17/11/2021 Week-end di regate al Porto degli Argonauti dove si sono svolte le prime due prove della X Edizione del Campionato Invernale di vela d’altura del mar Ionio – Trofeo Megale Hellas, organizzato dal Circolo Velico Argonauti sotto l'egida della FIV come regata di interesse Interregionale, con il patrocinio della Fondazione Matera-Basilicata 2019, dell’APT Basilicata e del Comune di Pisticci e con la collaborazione dei circoli che si affacciano sullo Jonio lucano.



Dopo il briefing iniziale delle ore 9.30, alle ore 11, tutti pronti sulla linea di partenza del campo di regata dove il comitato ha dato inizio alla prima gara disputata su un percorso a bastone.



È l’imbarcazione FLASH armata da Andrea Milizia (LNI Taranto) che taglia per prima il traguardo seguita da ANLU’ di Antonio Ammendola (Circolo Vela Argonauti) e PHOENIX armata da Ilenia Grieco (Circolo Vela Argonauti) a completare il podio della classifica provvisoria con ordine di arrivo in tempo reale.



Alle ore 13:45, conclusa la prima regate, hanno avuto inizio le procedure per una seconda prova (recupero della prima gara di calendario inizialmente prevista per il 31 ottobre che non si è potuta disputare per mancanza di vento) consistente, questa volta, in un solo giro.



Ancora una volta è l’imbarcazione FLASH di Andrea Milizia (LNI Taranto) che taglia per prima il traguardo seguita da ANLU’ di Antonio Ammendola (Circolo Vela Argonauti) e CONTE MAX IV armata da Massimiliano Vairo (Club Onda Buena) a completare il podio della classifica provvisoria con ordine di arrivo in tempo reale.



Appuntamento, dunque, a domenica 28 novembre di nuovo tutti in acqua per la terza regata del campionato.



Tutti gli aggiornamenti sul campionato si trovano sui canali di riferimento ufficiali:

https://www.portodegliargonauti.it/News/Regate

https://www.facebook.com/argonauticircolovela/