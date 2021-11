PRESENTATO IL “JOVA BEACH PARTY TOUR” 2022. IL 30 E 31 LUGLIO TAPPA A BARLETTA 19/11/2021 PRESENTATO IL “JOVA BEACH PARTY TOUR” 2022.

IL 30 E 31 LUGLIO TAPPA A BARLETTA



Venerdì 19 Novembre 2021 – Barletta accoglierà il “Jova Beach Party Tour” 2022, il progetto musicale itinerante di Jovanotti che torna con la sua band a vivacizzare le spiagge nazionali dopo il superlativo successo conseguito nel 2019. Grazie alla disponibilità della locale Amministrazione, il prossimo tour estivo prevede due delle dodici tappe in città, sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, nelle giornate del 30 e del 31 Luglio. Saranno le uniche soste in Puglia.



L’evento è stato presentato stamane a Milano dove Jovanotti, ideatore e protagonista dello spettacolo, ha annunciato in diretta streaming il calendario dell’innovativo happening e colto l’occasione per salutare i rappresentanti istituzionali delle località che accoglieranno la festosa carovana. Da Barletta, nell’Aula Consiliare, in collegamento c’era il Commissario Straordinario Francesco Alecci.



Per il pubblico la nuova esperienza musicale offrirà – come sostengono gli organizzatori – “Un format con diversi ospiti nazionali e internazionali, senza scaletta, un live vivo, divertente, emozionante, innovativo, moderno, avvincente, tribale, ancestrale, giocoso, intenso”.



“È stata una giornata incredibile – afferma il cantautore richiamando l’entusiasmante esperienza vissuta a Barletta durante il Jova Beach 2019 – e l’idea di trovarci di nuovo, dopo questi pochi anni difficili che sembrano essere stati mille, mi emoziona molto. Barletta, il Lungomare di Pietro Mennea, che fa rima con idea, con marea, con epopea. Spero, con il nostro Jova Beach Party, di portare gioia alla città e anche lavoro e buone cose per l’economia locale.”



Il Commissario Straordinario Francesco Alecci, nel sottolineare l’ampio rilievo che l’iniziativa assumerà sul territorio, ha garantito la massima attenzione per gli adempimenti correlati e riservato espressioni di ammirazione per il talento del poliedrico artista.