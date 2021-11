PREMIO LUCIO DALLA - 9^ edizione - selezioni preliminari per la Regione Puglia 21/11/2021 CONCORSO NAZIONALE CANORO E MUSICALE



REGOLAMENTO UFFICIALE



PREMESSA



Il concorso nazionale musicale “PREMIO LUCIO DALLA” ha come obiettivo quello di valorizzare l'arte e la cultura del canto, della composizione della musica d’autore e dello spettacolo musicale in linea col sempre desiderato progetto non scritto del grande Maestro e Poeta scomparso Lucio Dalla ed a Lui dedicato.



PREMIO LUCIO DALLA è finalizzato a dare supporto professionale a nuovi talenti e artisti affermati, riservato a cantautori/trici, duo o gruppi con propri brani editi o inediti e interpreti con autori e compositori con propri brani inediti e di avvicinare gli stessi a personaggi di indiscusso spessore artistico e operatori del mondo della musica e dello spettacolo. Il concorso si articolerà tra le varie fasi previste dal presente regolamento.



SI AVVISA E PRECISA CHE

“PREMIO LUCIO DALLA”

è un’iniziativa artistica indipendente meramente in omaggio e tributo al grande Maestro e Poeta scomparso atta al costante caro ricordo dell’amato cantautore bolognese.

Sono diffidate manifestazioni e persone non autorizzate all'uso improprio dell’idea di questo progetto artistico in quanto protetto da copyright e l’assoluto divieto alla menzione “Premio Lucio Dalla” senza previa autorizzazione da parte del titolare dello stesso in virtù ed ai sensi della legge n.633/41 sul diritto di autore e normative in materia di tutela della proprietà intellettuale.

ATTENZIONE: IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ SOGGETTO A VARIAZIONI E PREMIALITA’



1) Modalità di partecipazione



a) Il concorso è riservato a tutti gli artisti dai 18 anni di età in su fatte salve eccezioni a facoltà e discrezione della produzione entro i 16 anni compiuti. Gli artisti partecipanti (singoli, duo e gruppi) dovranno presentare n. 2 brani di propria composizione editi o inediti nella categoria cantautori/trici. Gli artisti interpreti devono presentarsi nella categoria autori/compositori, con un brano + un eventuale secondo assolutamente inediti, di cui devono produrre liberatoria (autorizzazione all’uso dell’opera) da parte dei titolari delle opere con relativo codice identificativo della Siae o autocertificazione di deposito cautelativo previsto dal c.p.c. e consigliato dallo stesso regolamento Siae.



b) Gli artisti seguiranno l'iter previsto delle fasi preliminari, eliminatorie, Semifinali e Finalissima, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento e dal giudizio insindacabile delle giurie di turno.

La Direzione di Premio Lucio Dalla, comunicherà a tutti gli iscritti partecipanti il calendario delle selezioni con luoghi, date e orari di svolgimento a mezzo di posta elettronica e dei propri canali di comunicazione.



c) Le selezioni avverranno d’ufficio*, a mezzo di casting presso studi convenzionati o pubblico spettacolo nelle varie località del territorio nazionale italiano e le fasi di Semifinali e Finalissima in località ritenute opportune dalla Direzione. I partecipanti che superano le fasi preliminari saranno subito informati circa la fase successiva e via di seguito fino alle sessioni di semifinali e Finalissima nazionale nel contesto della “Classica 3 Giorni”.

La Direzione avrà facoltà di disporre o cambiare il calendario degli eventi e dei luoghi a seconda delle esigenze di produzione decidendo date e luoghi ritenuti opportuni e riferendone le variazioni agli artisti concorrenti in maniera tempestiva via telefono o posta elettronica. Saranno promossi alla fase successiva i primi artisti prescelti dalle giurie di turno (ed eventuali ripescaggi a facoltà della Direzione). I risultati delle selezioni di semifinali andranno poi a determinare la griglia degli artisti che concorreranno alla Finalissima.



*Le selezioni d'ufficio, cosi dette "Online", consistono nell'invio di una mail preliminare a info@preioluciodalla.eu con la richiesta d’accesso alle selezioni online corredandola di nome, cognome, città di residenza e un numero di telefonia mobile fruibile per Whatsapp. Al ricevimento della mail, la Direzione replicherà con una mail contenente le linee guida per l’invio dei brani da candidare in seno alla pre-iscrizione al fine di essere esaminati dalla Direzione. La stessa, una volta ascoltati i brani, contatterà gli artisti per comunicare l'esito dell’audizione. In caso positivo, la Direzione comunicherà la procedura da seguire per regolarizzare l'istruttoria di pre-iscrizione. In caso negativo, l’istruttoria non avrà seguito. Le selezioni online (o d'ufficio) sono gratuite .



d) Ai soli interpreti sono riservate le pre-selezioni alla maniera di "casting" in cui potranno esibirsi con brani cover. Tali pre-selezioni (o casting) prevedono la compilazione del modulo di iscrizione e liberatorie di ogni genere senza obbligo della sottoscrizione della quota di pre-iscrizione. Gli artisti interpreti selezionati al casting dovranno poi regolarizzare la propria pre-iscrizione con la sottoscrizione della quota prevista dal presente regolamento relativa alla categoria di riferimento (singoli, duo o gruppi) e ricompilare il modulo di iscrizione col titolo del brano o dei brani inediti da candidare al concorso. Una volta regolarizzata tutta la propria posizione, gli artisti interpreti saranno a tutti gli effetti iscritti al Premio e seguiranno l'iter delle selezioni disposto dalla Direzione.

Gli artisti cantautori, singoli, duo e gruppi, che si presentassero alle stesse pre-selezioni, passeranno d'ufficio alla selezione successiva previa sottoscrizione della quota di iscrizione. Tutti gli artisti selezionati devono inviare tutto il materiale richiesto dal presente regolamento via mail unicamente all'indirizzo di posta elettronica info@premioluciodalla.eu .



2) Modalità di iscrizione

La partecipazione al concorso è soggetta alle quote di pre-iscrizione e iscrizione integrativa (per i soli artisti selezionati per la “Classica 3 Giorni” per le sessioni di semifinali e Finalissima Nazionale).

Per la partecipazione alle fasi preliminari e eliminatorie è necessario sottoscrivere la quota di € 60,00 per gli artisti singoli, € 100,00 per le formazioni duo e € 150,00 per i gruppi. Gli artisti selezionati comporranno la griglia dei semifinalisti che dovranno perfezionare il diritto di partecipazione alle fasi finali della “Classica 3 Giorni” (semifinali e finalissima nazionali) con l’integrazione all’iscrizione versando le seguenti quote: € 140,00 per i singoli, € 160,00 per i duo e € 180,00 per i gruppi. Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo di bollettino postale n. 5780577 intestato Maurizio Meli, cs. 6 - 09072 Cabras (OR), o bonifico bancario intestato a Maurizio Meli di cui al codice iban: IT31F0760117400000005780577, con la seguente causale: Iscrizione concorso nazionale musicale "PREMIO LUCIO DALLA" indicando nome, cognome e regione di provenienza (es: Lazio). Per gli artisti residenti all’estero è necessario aggiungere il Paese di residenza.



La Direzione, o propri rappresentanti regionali, comunicherà agli artisti luogo, data e orario di presentazione per la selezione preliminare. Non si accettano iscrizioni e versamenti a mano e a piè di palco ne prima ne dopo la selezione. Non sarà effettuato alcun rimborso in caso di rinuncia se non per gravi motivi personali e di salute documentati che saranno valutati a insindacabile giudizio della Direzione con le sole trattenute delle eventuali mere spese di invio a mezzo bonifico bancario della quota versata. Nessun rimborso inoltre verrà corrisposto per alcun motivo durante l'iter di tutto il concorso fatta eccezione in fase preliminare per i motivi suddetti.



I partecipanti dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento valido e con relativo materiale per le proprie esibizioni. Le spese di viaggio e di soggiorno e/o altro sono a totale carico dei partecipanti alla manifestazione. La Direzione si riserva espressamente il potere di escludere ed espellere in qualsiasi momento l'iscritto con immediata comunicazione senza rimborso alcuno. Il partecipante, iscrivendosi, garantisce alla Direzione la propria partecipazione per la data di convocazione comunicata e manleva quest'ultima da ogni responsabilità, garantendo la stessa di non turbare, con la propria esibizione, diritti ed immagine di terzi nonché la serenità degli altri artisti, del pubblico presente ivi inclusi lo Staff organizzativo e la stessa Direzione. L'artista partecipante garantisce, inoltre, alla Direzione che la propria esibizione e i testi dei brani candidati in concorso non ledano moralmente, religiosamente, politicamente e quant'altro in riguardo al libero pensiero e libertà di opinione di chiunque. Pena l'immediata espulsione dal Premio senza rimborso alcuno.

Gli artisti già finalisti e semifinalisti nazionali delle precedenti edizioni a quella corrente, in caso di volontà di ulteriore partecipazione, hanno diritto d’accesso alle sessioni di semifinali (nel contesto della “Classica 3 Giorni” senza obbligo di pre-selezioni. La Direzione avrà sempre facoltà di decidere l’ammissione degli stessi nel rispetto dei parametri di cui al precedente paragrafo………………………………………………….



3) Generali



a) La Direzione si riserva diritto e facoltà di diffondere la manifestazione attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni ed eventualmente stipulando ed abbinando una o più sponsorizzazioni in linea con lo spirito e le esigenze dell'intera manifestazione. La Direzione si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento variazioni al presente regolamento comunicandolo tempestivamente ai concorrenti già iscritti.

La Direzione declina ogni responsabilità a fatti o persone non inerenti il proprio operato………………………………………………………………………………………………………………….



b) La Direzione avvisa ed allerta i partecipanti dall'accettare garanzie ed assicurazioni di accessi alle varie fasi o raccomandazioni particolari in cambio di compensi o favori artistici da chiunque. Esse infatti non avrebbero alcun valore e la Direzione se ne dissocia totalmente cautelandosi preventivamente al fine esclusivo che la manifestazione premi solo ed unicamente coloro i quali verranno decretati artisticamente meritevoli in tutte le fasi fino al termine dell'edizione in corso secondo gli insindacabili referti delle giurie di turno. Il partecipante che venisse avvicinato con tali assicurazioni o false raccomandazioni è tenuto a segnalarlo preventivamente ed immediatamente ai responsabili della Direzione pena l'esclusione d'ufficio dal concorso senza rimborso………………………………………………………………………………………



4) Procedura e documentazione di pre-iscrizione:



a) Per le pre-iscrizioni: è necessario fare esplicita richiesta (es.: Buongiorno, chiedo di poter accedere alle selezioni online del concorso Premio Lucio Dalla) via mail all’indirizzo di posta elettronica info@premioluciodalla.eu corredando la stessa con nome, cognome, città di residenza e numero di telefonia mobilie fruibile anche per Whatsapp. All’invio della mail di intento alla pre-iscrizione al concorso PREMIO LUCIO DALLA, la Direzione replicherà, sempre via mail, con l’inoltro di una comunicazione standard includente le linee guida per l’accesso al concorso.



b) In questa successiva fase, saranno richiesti il modulo di iscrizione (non vincolante al primo passo di istruttoria ma obbligatorio ai fini del presente regolamento), il modulo di liberatorie (obbligatorio per legge) e i brani musicali da candidare al concorso. Tutto il materiale richiesto, ai fini delle audizioni, dovrà essere inviato sempre all’indirizzo di posta elettronica info@premioluciodalla.eu per il tramite del servizio web Wetransfer di cui al seguente link: https://wetransfer.com/. Una volta ricevuta la notifica, via mail, dell’esito positivo delle audizioni, è necessario inviare relativa documentazione integrativa. In caso di esito negativo, la procedura non avrà alcun ulteriore seguito;



c) Documentazione integrativa ai fini della pre-iscrizione:

1, Copia di bonifico o fotostatica del bollettino postale di avvenuto versamento della quota di pre- iscrizione relativa alla categoria come previsto al punto 2 del presente regolamento;

2, Fotocopia Carta d’Identità;

3, Fotocopia del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria;

4, N. 3 fotografie rappresentative (primo piano, mezzobusto, intero);

5. N. 2 brani da presentare in concorso in formato file audio (es: wmp o mp3);

6, Autocertificazione di paternità dei brani (per cantautori e gruppi autorali);

7, Autorizzazione all’uso dei brani da parte di autori e compositori (per artisti interpreti).

8. Dichiarazione di stato di artista indipendente o sotto contratto editoriale o di etichetta discografica;



d) La Produzione avrà facoltà di organizzare ulteriori selezioni d’area (Sud Italia - Centro Italia e Nord Italia), senza richiesta di ulteriori costi, finalizzate alla scrematura per determinare la griglia dei semifinalisti da convocare alla “Classica 3 Giorni” in cui si svolgeranno le fasi di semifinali e Finalissima.



5) Procedura per le iscrizioni:

Le quote integrative sono riservate ai soli artisti selezionati per la “Classica 3 Giorni”.

Una volta ricevuta la notifica via mail di convocazione alla “Classica 3 Giorni” di semifinali e Finalissima nazionale, è necessario inviare la seguente documentazione integrativa nei tempi richiesti dalla Direzione:

a. Conferma di partecipazione alla “Classica 3 Giorni”;

b. Copia del versamento di integrazione ai fini della partecipazione alla “Classica 3 Giorni”.



6) Requisiti essenziali dei brani musicali

(Oltre ai brani in lingua italiana e strumentali, sono ammessi anche quelli in lingua etnica o dialettale di cui sarà obbligatoria la traduzione del testo in lingua italiana e i dati identificativi del o della traducente nonchè l’autocertificazione dell'interprete in merito alle condizioni poste dal presente regolamento.) I 2 brani musicali da presentare alle selezioni dovranno avere i seguenti requisiti:

a. durata massima di 3,40 minuti circa;

b. non contenere messaggi pubblicitari nè parole o messaggi che offendano il comune senso del pudore, le persone, lo Stato, le Pubbliche Istituzioni e quelle di qualsiasi razza, sesso e religione pena censura e immediata espulsione dal concorso senza rimborso alcuno;

c. per le esibizioni, gli artisti, possono accompagnarsi con strumenti musicali (massimo 4) dal vivo per completare l'arrangiamento dei brani.

d. Le basi musicali non ritirate alla fine di ogni serata non verranno riconsegnate.



Le selezioni ed i provini avranno luogo nella zone, sedi e studi autorizzati dalla Direzione. E' dovuta la puntualità, pena l'esclusione senza rimborso alcuno. Non è ammessa, in nessun caso l'esibizione in playback, è ammessa invece la traccia di seconda voce e cori. La Direzione provvederà a mettere a disposizione l'impianto audio e luci relativamente alle necessità dei singoli eventi. Le giurie preposte, composte da esperti e nominate ad insindacabile giudizio della Direzione o propri rappresentanti locali, designeranno le graduatorie fino alla Finalissima. Il giudizio delle giurie sarà insindacabile.



7) Selezioni, Finalissima e Premialità



Per tutte le fasi di selezione, pre-finale e Finalissima, i concorrenti dovranno restare a disposizione della Direzione rispettando tutte le direttive impartite dal Direttore artistico e dalla Direzione.

Nel corso di tutte le selezioni e fino alla Finalissima, una Giuria di esperti decreterà i vincitori in ordine al 1°, 2° e 3° classificato/a in assoluto con le premialità onorifiche disposte dalla Direzione.

Il giudizio finale sarà insindacabile fatta eccezione la facoltà della Direzione di decidere in merito ad eventuali ricorsi, segnalazioni di anomalie o inadempienze di varia natura circa l'ordinamento disposto dal presente regolamento.



Al vincitore assoluto di PREMIO LUCIO DALLA, 1° Classificato, sono riservate le seguenti premialità:



• Borsa di studio del valore di € 2.500,00 in servizi di promozione discografica;

• Disco Vinile PREMIO LUCIO DALLA (con incisi il brano vincitore e il secondo presentato in concorso);

• Premio onorario 1° classificato PREMIO LUCIO DALLA;

• Partecipazioni e apparizioni su eventuali eventi, occasioni televisive, articoli e comunicati stampa;



Saranno assegnati i seguenti riconoscimenti agli artisti più meritevoli. I riconoscimenti non sono cumulativi e non sono ammessi risultati finali di pari merito i cui parametri sono determinati da un regolamento interno della Produzione):



• Premio onorario della Critica PREMIO LUCIO DALLA;

• Premio Cantautore PREMIO LUCIO DALLA

• Premi onorari per i 2° e 3° Classificati PREMIO LUCIO DALLA;



NB: Sono previste modifiche alle premialità. La Direzione stà lavorando per raggiungere obiettivi prestigiosi per un più alto riconoscimento al merito artistico. Tali modifiche saranno apportate al presente regolamento senza preavviso garantendo comunque e in ogni caso le premialità suddette o simili. Il vincitore o la vincitrice sarà a disposizione della Direzione per la durata di tutta l'edizione successiva per apparizioni in pubblico, televisione e radio concordando di volta in volta il calendario degli eventi con l'artista e promuovendolo in ogni dove e per mezzo dei propri canali comunicativi. La Direzione, in caso di contratto dell'artista con una etichetta discografica o produzione indipendente, concorderà con esso gli impegni durante il periodo intercorrente tra la nomina e la Finalissima dell'edizione successiva con passaggio di testimone alla nuova compagine vincitrice.





8) VETRINA PREMIO LUCIO DALLA A SANREMO

La Vetrina nazionale di Premio Lucio Dalla a Sanremo è riservata esclusivamente agli artisti regolarmente registrati all’anagrafe del Premio stesso di tutte le edizioni ivi compresi gli iscrivendi all’edizione in corso a seguito del relativo bando sul sito ufficiale www.premioluciodalla.eu e sui canali social dedicati.







Controversie: In caso di controversie, il Foro competente sarà unicamente quello del Tribunale di Oristano.



Legge sulla privacy

FIRMARE ai sensi della vigente normativa sulla privacy (D. Lgs. del giugno 2003, n.196). Ai sensi dell’art. 13 della vigente normativa sulla privacy (D. Lgs. del giugno 2003, n.196) e successive integrazioni , La informiamo che i dati da noi raccolti in occasione dello svolgimento di rapporti intercorrenti, saranno oggetto di trattamento, anche eventualmente con l’ausilio di mezzi informatici, per le seguenti finalità:- adempimenti connessi a norme di Legge, anche in materia contabile e fiscale con clienti e fornitori; - adempimenti degli obblighi contrattuali; - invio di informazioni ed invio di materiale pubblicitario con riferimento a future iniziative commerciali, oppure a nuovi prodotti. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto é richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento determinerà l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali richiesti. Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non sono riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale. Fermo restando le comunicazioni e diffusioni in esecuzioni di obblighi di legge e di contratto i dati potranno essere comunicati in Italia e all’Estero ai soli fini della gestione dei singoli rapporti commerciali ad altri soggetti, quali ad esempio: fornitori, agenti, Istituti Bancari o Assicurativi, Uffici Amministrativi e Finanziari, liberi professionisti, consulenti. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per finalità commerciali. Relativamente ai medesimi la S.V. potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Decreto Legislativo 196/2003.



IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ SOGGETTO A VARIAZIONI CHE SARANNO TEMPESTIVAMENTE PUBBLICATE ONLINE SUL SITO UFFICIALE E TUTTI I CANALI SOCIAL DEL PREMIO



Titolare del trattamento dei Suoi dati personali é la INFM Produzioni - MleMrz67P21G113U



PREMIO LUCIO DALLA è un copyright protetto

Tutti i diritti sono riservati a INFM Produzioni P.I. 01251240956



