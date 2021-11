27 novembre - Per il ciclo "Polvere di stelle", "Quartiere Libertà - Lo vedo rinascere" - Bari 27/11/2021 Sabato 27 Novembre, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 47^ stagione artistica di Puglia Teatro e 20^ de L’Eccezione, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, e con la direzione artistica di Rino Bizzarro, inaugurazione del ciclo “Polvere di stelle” con l’incontro-spettacolo dedicato a “Bari – Dal Libertà: lo vedo rinascere”, a cura di Domi Calabrese.

Il Quartiere Libertà di Bari è il più popoloso della Città e il più carico di contraddizioni e di sperequazioni sociali. Diverse “Agenzie” educative sul territorio hanno fatto nel tempo e continuano a fare un lavoro encomiabile e questo lavoro ha portato a risultati impensabili solo qualche lustro fa. Il Comune ha poi provveduto ad una vera e propria bonifica del territorio, trasformando il Quartiere ed in particolare la zona Redentore, in un vero e proprio giardino, dove è ormai consuetudine la sera incontrare intere famiglie con bambini che giocano e si adoperano direttamente o indirettamente per il miglioramento della vita nel Quartiere. Ancora grazie ai fondi del Pnrr nella ex Manifattura Tabacchi ci sarà il più grande CNR del Sud Italia nonché centro di ricerca più importante e all’avanguardia del Mediterraneo.

Con Domi Calabrese, testimone attento e diretto di questo importante cambiamento, interverranno a L’Eccezione di Puglia Teatro Patrizia Lucamante, Massimo Maiorano, Carlo Paolini.

Si accede con green pass e mascherina obbligatori nel rispetto delle norme anti Covid19.