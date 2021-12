5 dicembre - «IL DESERTO LA NOTTE IL MARE» DI ANDREA CHIMENTI. L’UOMO DEI SOGNI TORNA A TARANTO 05/12/2021 Il 5 dicembre Andrea Chimenti in concerto al Teatro Fusco: unica tappa in Puglia.



È senza dubbio tra i fautori del rock italiano. Una carriera partita nel 1983 come frontman dei Moda, una delle band che ha gettato le basi di questo genere nel nostro paese, poi il lavoro da solista con centinaia di concerti e brillanti collaborazioni. Con lui hanno suonato Piero Pelù, Federico Fiumani, David Sylvian, Steve Jansen, solo per citarne alcuni. È stato il mentore nel 2016 dei giovani musicisti del Taranto Rock Festival e l’anno successivo ha incantato il pubblico pugliese con il suo tributo a David Bowie. E ora sceglie proprio la Città dei due Mari, unica tappa regionale, per presentare il suo ultimo album. Andrea Chimenti consolida il suo legame con Taranto, grazie al concerto che si terrà domenica 5 dicembre alle ore 21:00 nel Teatro comunale Fusco con l’organizzazione dell’associazione culturale altramusicalive. Sul palco, con Chimenti, Cristiano Roversi e Francesco Cappiotti.

«Il Deserto La Notte Il Mare» è uscito ad inizio novembre ed è il decimo disco in studio del cantautore emiliano, con undici brani inediti e tantissimi ospiti. Da David Jackson dei Van Der Graaf Generator, presente in tre tracce tra cui il singolo «Milioni», poi il duetto con Ginevra di Marco in «Allodola Nera» e ancora Antonio Aiazzi dei Litfiba, Fabio Galavotti dei Moda e Francesco Magnelli dei CCCP partecipano ad un lavoro discografico intenso e caratterizzato dalla raffinata poesia dell’autore. Il disco, pubblicato da Vrec/Audioglobe distribuzione, è arrangiato e prodotto dallo stesso Chimenti con Cristiano Roversi.

Entusiasmo da parte degli organizzatori: «Dopo diversi mesi di stop, siamo felici di ripartire con la nostra programmazione di eventi live e con Andrea che ha fortemente voluto Taranto» commenta Francesco Falcone, presidente di altramusicalive. Un legame, con l’associazione culturale tarantina, che si fortifica: «Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente uno degli artisti che ha contribuito a costruire il rock italiano e quello del Fusco sarà uno spettacolo imperdibile. Vi aspettiamo numerosi per ripartire insieme con la musica live, questo è il primo di tanti eventi a cui stiamo lavorando e che, come da tradizione, coinvolgeranno artisti emergenti e grandi nomi. Il sostegno del pubblico è fondamentale per poter programmare il futuro».

«Il viaggio è il tema conduttore di tutto, il viaggio a volte è più importante della meta, vuol dire essere ricettivi nei confronti della vita» commenta Andrea Chimenti «Il Deserto La Notte Il Mare sono tre condizioni, tre luoghi, tre parole che rappresentano il nostro periodo. Un tempo di deserto culturale, il buio della notte che stiamo vivendo e il mare che rappresenta la distanza da quello che vorremmo raggiungere. Ma il mare è anche profondità, come necessità di vedere cosa c’è all’interno e non restare solo in superficie».

INFO BIGLIETTI: Per assistere al concerto di Andrea Chimenti è necessario essere muniti di Green Pass e durante l’evento verranno rispettate tutte le normative anti Covid. I biglietti sono acquistabili in prevendita su www.liveticket.it/altramusicalive al prezzo di 14 euro, con scelta del posto numerato, più il costo di prevendita e al botteghino del Teatro comunale Fusco, aperto solo la sera dell’evento. Per tutte le informazioni, è possibile inviare una email a info@altramusicalive.com