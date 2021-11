26 novembre - Per sapori d'autore - la luna e lo zafferano a Galatone (Lecce) 26/11/2021 GENERAZIONI DI COMUNITÀ

Continua il processo di valorizzazione dei prodotti locali a cura di Tracce Creative APS, all’interno del progetto 'Generazioni di Comunità' vincitore del bando Luoghi Comuni promosso dalla Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia.

Primo appuntamento venerdì 26 novembre alle ore 19.30, presso la Saletta del Palazzo Marchesale d Galatone, con Sapori d’Autore, rassegna degustativa musicale delle eccellenze del territorio, cioè incontri partecipati tra produttori locali del settore enogastronomico che saranno invitati a raccontare la storia della propria azienda, dialogando con esperti del settore. Aprirà la rassegna, Luna-Laboratorio Rurale, giovane associazione produttrice di zafferano e azienda agricola. Dialogheranno con Fabiana Fassi, presidente dell’associazione, Michele Sabato, agronomo e Crocifisso Aloisi, Consigliere Comunale con delega all’agricoltura. Tutte le degustazioni saranno accompagnate da concerti solisti o di piccoli ensemble. I primi musicisti con musica à la carte saranno il duo composto da Franco Chirivì e Michele Colaci.



Itaca- Luna laboratorio rurale nasce per prendere in gestione un bene abbandonato sito appunto in Contrada Luna a Seclì; diventa presto un luogo di incontro e di innovazione in cui nascono diversi progetti agricoli e sociali, che mirano alla tutela e promozione dei prodotti tradizionali del territorio. L’associazione riproduce e promuove l’albicocca di Galatone, un frutto tradizionale che diventa anche Presidio Slowfood. Si avvia la coltivazione dello zafferano e già al primo anno si lancia l’acquisto collettivo dei bulbi da parte di appassionati galatonesi per promuovere la coltivazione in piccoli appezzamenti e orti familiari con l’obiettivo di far crescere la consapevolezza delle tradizioni agricole locali che vedevano il paese del Galateo, citato nel De situ Japigiae, come zona di coltivazione di questa spezia. Si svolgono inoltre giornate di raccolta comunitaria e passeggiate lente alla scoperta di questa coltura. Nel 2018 è vincitrice del bando “Terre colte” finanziato da Fondazione con il Sud; nel 2020 fonda, con altre realtà del territorio, la “Comunità slow food per la valorizzazione dello zafferano solidale”.



Durante la degustazione di prodotti allo zafferano, sarà proposto il menù musicale à la carte del duo composto da Franco Chirivì e Michele Colaci; proporranno un repertorio variegato che attinge dalle varie esperienze comuni, toccando ritmi dello swing e della bossa nova, strizzando l’occhio ad alcune gloriose colonne sonore, giocando e improvvisando seguendo l’umore del momento.



Franco Chirivì, chitarrista e compositore, dopo varie esperienze come turnista in diversi ambiti musicali, compresi diversi programmi della Rai-Tv, collabora stabilmente col violinista Alessandro Quarta, esibendosi in diversi teatri europei affiancando talvolta artisti come Ornella Vanoni, Sarah James Morris, Dee Dee Bridgewater, Mike Stern e tanti altri. Nel 2019 incide il suo primo album da solista Nas Cordas.

Michele Colaci, contrabbassista, calca le scene del jazz italiano da ormai più di vent’anni collaborando con nomi di assoluto prestigio quali Mike Stern, Dee Dee Bridgewater, Xavier Girotto, Stefano Dibattista, Fabrizio Bosso, Sarah Jane Morris, Lucio Dalla e Renato Zero. Ha collaborato e collabora tuttora con prestigiose orchestre nazionali ed internazionali quali l’Orchestra del Teatro Petruzzelli o le orchestre di Praga e Craiova per citarne solo alcune. È componente stabile dell’Alessandro Quarta Quintet.



Contributo 5 euro comprensivo di degustazione di prodotti allo zafferano



'Generazioni di Comunità' animerà il Palazzo Marchesale di Galatone con un'intensa attività culturale, sociale ed enogastronomica; saranno infatti programmati laboratori creativi (teatro, scrittura, arti figurative, antichi mestieri, archeologia), incontri culturali, mostre d'arte, valorizzazione di prodotti enogastronomici tramite un processo De.Co. che partirà dal basso con il coinvolgimento di aziende e produttori locali, performance artistiche, mercatini e g.a.s. per la vendita di prodotti a km 0, degustazioni, incontri con le associazioni del territorio, enti, scuole.



Generazioni di Comunità è vincitore di Luoghi Comuni iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili