Castellana - Al via il seminario “Gestione e conservazione delle Grotte turistiche” 24/11/2021 Si svolgerà sabato 27 novembre dalle 8:30 presso le Grotte di Castellana a Castellana Grotte (BA) il seminario “Gestione e conservazione delle Grotte turistiche” promosso dal progetto CAVES - Speleological Tourism Development in the Southern Adriatic Area, organizzato dal Gruppo Speleologico Martinese (GSM) in colaborazione con il Dicatech del Politecnico di Bari nell’ambito dell’ INTERREG IPA-CBC - Italy Abania Montenegro.



Il seminario patrocinato dal Società Speleologica Italiana e supportato dalle Grotte di Castellana S.R.L., mira a scambiare le best practice e a creare un network tra i partner di progetto, gli enti pubblici, gli operatori turistici e gli esperti del settore delle regioni coinvolte nell'area del programma.

Obiettivo del progetto Caves, infatti, è quello di promuovere un turismo sostenibile mettendo in rete le grotte turistiche pugliesi con quelle albanesi e montenegrine, grazie al sostegno concesso dall’Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro.

CAVES - SEMINAR “Gestione e conservazione delle Grotte turistiche” è la tappa conclusiva dell’intervento messo in atto oltre che dal GSM, e dal già citato Dicatech del Politecnico di Bari, dal partner albanese Qendra Kombetare e Levizjes Ambientaliste protagonisti del workshop tenutosi tra Martina Franca e Crispiano l’11 e 12 settembre e al B2B tenutosi a Tirana il 25 settembre.

Questi tre scambi permetteranno d’indirizzare al meglio le future politiche sulle grotte, turistiche e no.

Di seguito il programma della giornata di studio:

8.30 - Registrazione Partecipanti

9.15/10.00 - Saluti istituzionali

- Victor Casulli - Presidente Grotte di Castellana

- Antonio Agrosì – J.S. Interreg

- Mario Parise - Società Speleologica Italiana

- Leonardo Damiani - Politecnico Dicatech

- Claudio Polignano - Regione Puglia, - Responsabile della Delegazione di Tirana

- Ordine dei geologi Puglia

- Michele Marraffa - Presidente Gruppo Speleologico Martinese

10.00/13.00 -Interventi:

- “Tutela, protezione e valorizzazione delle grotte turistiche in Italia" – Francescantonio D'Orilia - Presidente A.G.T.I.

-"Le grotte in Albania, i flussi turistici e la tutela degli habitat” - Nexhip Hysolakoj - National Agency of Protected Areas of Albania

- “Le Grotte di Castellana, un unicum turistico” – Alessandro Reina - Direttore scientifico Grotte di Castellana

-“Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico pugliese” - Alessio Lacirignola - Gruppo Speleologico Martinese

-"Struttura sel Soccorso Alpino e Speleologico"- Gianni Grassi - Delegato del Servizio Puglia Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

13.00/13.30 – Conclusioni e discussioni

Modera Roberto Romano - Gruppo Speleologico Martinese

15.00/17.00

- Visita della Grave di Castellana

Partecipando al seminario si potranno richiedere i crediti formativi all’Ordine dei geologi della Puglia, all’AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, alla LAGAP.

La giornata di studio è rivolta a un massimo di 100 partecipanti ed è ad accesso gratuito, previa prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-caves-seminar-196417940347

Obbligo di certificazione verde Covid -19.