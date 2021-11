25 26 27 28 novembre - Virgilio Gazzolo in ULISSEIDE all'Auditorium Vallisa - Bari 25/11/2021 COMPAGNIA DIAGHILEV - TEATRO STUDIO 21 22

Le direzioni del racconto XV edizione

Comune di Bari Assessorato alle Culture

LO SPAZIO DELL’IMMAGINAZIONE

Auditorium Vallisa - Bari



da giovedì 25 a sabato 27 novembre, ore 21

domenica 28 novembre, ore 19

COMPAGNIA DIAGHILEV

Virgilio Gazzolo

ULISSEIDE

elogio del ficcanaso

da Omero a Dante

drammaturgia Virginio Gazzolo



«Ulisseide», e non «Odissea». Perché il riferimento di partenza è Omero, ma poi si finisce con Dante. E per capire sino in fondo bisogna andare ad ascoltare Virginio Gazzolo all’auditorium Vallisa, dove da giovedì 25 a sabato 27 novembre alle ore 21 e domenica 28 novembre alle ore 19 l’artista è impegnato per la stagione «Lo spazio dell’immaginazione» della Compagnia Diaghilev in una “rilettura d’attore” di uno dei personaggi più importanti della mitologia greca.

Una carriera iniziata negli anni Sessanta sia nel circuito teatrale “ufficiale” che nell’ambiente delle “cantine” romane animato da Vittorio Sindoni, Leo De Berardinis e Antonio Calenda, con il quale contribuisce alla fondazione del Teatro dei 101 frequentato da Piera degli Esposti e Gigi Proietti, Virginio Gazzolo torna ospite della Compagnia Diaghilev con la quale nelle passate stagioni aveva presentato il «De Vulgari Eloquentia» di Dante. E anche stavolta c’entra il sommo poeta. Perché, come spiega l’attore che al cinema ha dato la voce a Gene Hackman e altri, e interpretato diversi personaggi per Roberto Rossellini, a partire dal ruolo del protagonista nel film «Leon Battista Alberti», nell’«Ulisseide» prodotta dalla Compagnia Diaghilev si racconta la storia di un uomo vecchio e tardo che rievoca alcune delle sue avventurose peripezie di tanti anni prima, quando salpò da Troia in fiamme. Ma Gazzolo le rievoca sino a un certo punto così come le aveva cantate Omero, dagli incontri con gli erbivori Lotofagi e i Ciclopi antropofagi sino a quello con la maga Circe. Ma, poi, Ulisse si allontana dall’Odissea, e sul suo piccolo legno non rema più verso la ionica patria e la fedele Penelope, né incontra le Sirene e Scilla e Calipso.

Ormai anziano, ma sempre più curioso e avido di nuova esperienza – un «ficcanaso» lo definisce Gazzolo - Ulisse supera le Colonne d’Ercole e vola alla scoperta di un nuovo mondo sconosciuto. Così, per cinque mesi naviga sull’alto mare aperto dietro al sole, finché non viene inghiottito dal mare secondo la narrazione in versi che ne fece Dante nel ventiseiesimo canto dell’Inferno, in cui il poeta immagina l’ultimo viaggio di Ulisse come sfida finale oltre le Colonne d’Ercole: un’impresa firmata non più da Odisseo, ma da Ulisse, il protagonista di un’«Ulisseide» che si conclude col naufragio dell’eroe greco e dei suoi compagni di viaggio.

La rassegna, un progetto realizzato nell'ambito del programma «Custodiamo la Cultura in Puglia Sostegno ai soggetti non FUS Regione Puglia - Dipartimento Turismo Economia della Cultura Valorizzazione del Territorio», è realizzata in collaborazione con l'assessorato alle Culture del Comune di Bari.

