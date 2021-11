28 novembre - PARADE#2 Spettacolo di Danza e Arte digitale all’AncheCinema Teatro di Bari 28/11/2021 Una trama ai limiti dell’astrazione nutrita del vissuto interiore di ciascun danzatore.

Andrà in scena domenica 28 novembre, all’AncheCinema Teatro di Bari, Parade#2, uno spettacolo di danza e arti digitali diretto dall’artista dei nuovi media Veronica Liuzzi. L’evento è organizzato dall’Associazione AlNour, in collaborazione con il nascente Centro di Produzione Artistica Limpa e i danzatori della compagnia Palcoscenico.

Lo spettacolo mette in relazione danza contemporanea ed aerea con un ambiente sonoro plastico e sensuale, una scenografia digitale che espande la percezione dello spazio e del corpo, rendendo visibile l’invisibile. Parade è un viaggio a cavallo tra il reale e il surreale, una moderna e introspettiva sfilata di figure che incarnano i tratti psicologici della società. Uno scenario onirico capace di trasportare lo spettatore all’interno della scena, in un perfetto coinvolgimento sinestetico.

Parade#2 è il terzo evento presentato all’interno della rassegna Hybrid Paths, prodotta con il contributo del Teatro Pubblico Pugliese.

L’Associazione Culturale Al Nour è attiva da oltre dieci anni nell’ambito della produzione e promozione culturale nel territorio pugliese. ll Centro di Produzione Artistica Limpa è un progetto StartUp Vincitore PIN – Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.



Parade

Regia di Veronica Liuzzi

Spettacolo di Danza e Arte digitale



Domenica, 28 Novembre 2021

Inizio ore 19:00 / Ingresso 18:30

AncheCinema Teatro, Corso Italia, 112, Bari.



Biglietto di 10€ acquistabile ai numeri 371 1929045 - 351 0424370.

Ingresso con Obbligo di GreenPass.