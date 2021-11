Mesagne (Brindisi) - Alla scoperta del tratturello Gorgo Parco/trekking memorial Daniela Carrieri 25/11/2021 Alla scoperta del tratturello Gorgo Parco



Domenica 28 novembre, trekking memorial Daniela Carrieri



Tratturello Gorgo Parco è una diramazione del tratturello martinese miracolosamente sopravvissuto integro per diversi chilometri in uno dei più bei territori della Puglia.

Cicloamici, FIAB Puglia e Basilicata, Legambiente Puglie e WWF Trulli e Gravine propongono una escursione inedita a piedi intorno e attraverso il tratturello e la successione di boschi, pascoli, masserie (Carrucola, Croce Grande, Croce Piccola, Col Di Fuso, Gorgofreddo) che lo circondano.

L’escursione è anche una manifestazione per la salvaguardia dei Tratturi e dell’area “Gorgofreddo” destinata con il nuovo PUG di Martina Franca a Ambito per gli insediamenti produttivi.

I cicloamici e gli altri organizzatori dell’evento si associano alla richiesta del WWF Trulli e Gravine e del Gruppo Speleologico Martinese che chiedono lo stralcio dal PUG della località “Gorgofreddo” ponendo all’attenzione degli Organi preposti le seguenti motivazioni:



I Cicloamici dedicano l’evento in memoria di Daniela Carrieri, prematuramente scomparsa il 12 febbraio 2021 all’età di quarantadue anni. Daniela, trasferitasi presso la masseria Carrucola come badante della mamma del massaio Donato Tagliente, pur non avendo mai vissuto in campagna, affascinata prima dalla vita a contatto con la natura e poi innamoratasi di Donato, circa 4 anni fa, ha iniziato a vivere in masseria, abbandonando la vita cittadina a Martina. Ha iniziato così, da perfetta massara, a prendersi cura delle faccende domestiche, ma anche ad aiutare Donato nella conduzione dell’azienda agricola. Aveva imparato l’arte casearia e stava iniziando a cimentarsi, anche, nella produzione del caciocavallo. Daniela, così come la Murgia, terra vera e sincera, che lei aveva scelto come sua nuova residenza, era una persona solare, schietta, accogliente, che elargiva larghi sorrisi a tutti coloro i quali attraversavano gli itinerari che si intersecano nei poderi della Verruchele. Per onorare in primis la sua memoria e rendere anche omaggio a chi ama la natura e vive la dura vita dell’agro-pastorizia vi invitiamo a partecipare numerosi.



🍂 Istruzioni per la partecipazione all’evento:



Partenza e punto di incontro

Masseria Carrucola, Martina Franca, ore 9:30.

( apri il link https://goo.gl/maps/bddD27Nkcfa9bK7g6 e chiedi a google maps le indicazioni).

Itinerario: circa 14Km di media/facile difficoltà lungo strade sterrate sentieri e boschi.

Tappe e punti di interesse: Masseria Carrucola, Masseria Croce Grande, Croce Piccola, Masseria Col Di Fuso, Masseria Gorgofreddo.



🍂 Dotazione:

– scarpe comode e (possibilmente) già testate da trekking resistenti all’acqua.

– acqua

– colazione a sacco

– giubbotto antipioggia con cappuccio



🍂 Iscrizione

Prenotazione e registrazione

E’ richiesto di registrarsi al link. In caso di overbooking segnaleremo al link la chiusura delle iscrizioni. Il criterio di accettazione è cronologico.

https://www.cicloamici.it/…/modulo-di-iscrizione-alle…/





🍂 Info e capigita: Michelangelo Cramarosssa 336 839048, Antonio Licciulli 3333744725 Mostra meno



I Cicloamici e Legambiente Puglia si associano alla richiesta del WWF Trulli e Gravine e del Gruppo Speleologico Martinese che chiedono lo stralcio dal PUG della località “Gorgofreddo” ponendo all’attenzione degli Organi preposti le seguenti motivazioni:



L’area di Gorgofreddo ricade in zona agricola, nonché Zona Speeciale di Protezione (ZSC): “Murgia di Sud Est”. Quindi già sottoposta a vincoli.

L’area ha una valenza ecologica e paesaggistica in continuità ecologica e idrogeomorfologica con un sistema di aree naturali molto vasto quali la Riserva Statale Murge Orientali, la Riserva Naturale Regionale Orientata Bosco delle Pianelle, il Bosco Orimini, e non ultima l’area del contiguo Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine.

Consumo di suolo: il consumo di suolo in Puglia è attualmente tra i più elevati nel territorio nazionale e la nuova Zona Ind. prevede lo sfruttamento di circa 63 nuovi ettari in netta controtendenza rispetto alle politiche regionali, nazionali e internazionali, le quali sono oramai orientate a ridurre quanto più possibile il consumo di suolo.

Salvaguardiadelle aree boschive e habitat prioritari, la Regione Puglia è agli ultimi posti per la superfice boscata complessiva con il suo 10%.

L’agro di Martina a forte valenza e vocazione agricola e zootecnica, soprattutto nell’area presa in considerazione. Vi sono nelle vicinanze numerose masserie con allevamenti bovini ed equini, allevati anche in stato semibrado. Si determinerebbe quindi un forte conflitto con le attività agro-silvo-pastorali viciniori.

Presenza di fauna protetta esempio è il lupo appenninico la cui presenza è documentata dai Carabinieri forestali.

La bellezza paesaggistica, naturalistica e culturale dell’area di Gorgofreddo e località limitrofe ha permesso la nascita negli ultimi anni di numerose attività ricettive come B & B e agriturismi, di percorsi escursionistici e attività di visite guidate.

Alterazione dei deflussi idrici superficiali con la realizzazione dei nuovi manufatti con la determinazione di importanti impatti sulle aree carsiche.

E non per ultimo aumento dell’inquinamento da traffico veicolare dovuto alla conseguente maggiore antropizzazione dell’area in oggetto.