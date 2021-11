Svelati i nomi di tutti i Pugliesi assegnatari dell'XI edizione del Premio Internazionale - teatro Mercadante Altamura 23/11/2021 Altamura la Leonessa di Puglia è pronta ad ospitare il “PREMIO INTERNAZIONALE PUGLIESI NEL MONDO – EDIZIONE 2021”.

La grande manifestazione giunta alla sua undicesima edizione, ideata e portata avanti con orgoglio da Giuseppe Cuscito Presidente dell'Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo.



L’appuntamento è per venerdì prossimo 26 novembre al Teatro Mercadante a partire dalle ore 17 ( ingresso libero, ci si può ancora prenotare all’indirizzo email: info@puglianelmondo.com).



Si tratta di una rassegna itinerante che, per la prima volta, farà tappa nella città murgiana, con una manifestazione di altissimo livello.



L’elenco completo di tutti i premiati e già sul sito dell’Associazione Internazionale “Pugliesi nel Mondo” e stampato sulla BROCHURE dedicata.



Il prestigioso premio ha riunito professionisti dei settori più differenziati, ma tutti accomunati dalla territorialità e dall’orgoglio di appartenere alla meravigliosa regione Puglia.



A presiedere la Cerimonia di premiazione della XI Edizione il Vice Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili sen. Teresa Bellanova, pugliese doc.



Conduttrice della manifestazione la “Voce di Radio Monte Carlo” Rosaria Renna, nativa di Monopoli.



Testimonial il cantautore brindisino Bungaro.



Sarà, inoltre, possibile assistere on line, in diretta sulla pagina Facebook Pugliesi Nel Mondo. Questo è comunque il link: https://www.facebook.com/assintpugliesinelmondo/