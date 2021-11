3BMETEO.COM: “ARRIVA L’INVERNO, da giovedě MALTEMPO e NEVE anche a QUOTE BASSE” 23/11/2021 Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “da giovedì e fino al weekend ripetute perturbazioni sull’Italia con piogge, temporali, vento e neve anche a quote basse. Clima via via più freddo, specie al Nord”



L’INVERNO BUSSA ALLA PORTA DELL’ITALIA, MALTEMPO, BURRASCHE DI VENTO E FREDDO IN ARRIVO - ”Dopo una breve tregua mercoledì, torna il maltempo sull’Italia e questa volta assumerà caratteristiche via via più invernali” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “giovedì prima intensa perturbazione con piogge e rovesci su gran parte della Penisola in movimento da Ovest verso Est, tuttavia più intensi e frequenti al Nord e versante tirrenico, dove non mancheranno anche locali temporali. Temporali talora intensi e a carattere di nubifragio saranno altresì possibili su Sicilia, Sardegna, Calabria e in generale area ionica. Non esclusi picchi localmente superiori ai 40-50mm.



“Tra venerdì e il weekend poi altri impulsi freddi e instabili dal Nord Europa affonderanno il colpo sull’Italia e il Mediterraneo in generale” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “con ulteriori piogge, rovesci e temporali specie al Nordest e ancora una volta sulle regioni tirreniche, ma con fenomeni sparsi possibili anche sul resto d’Italia. Non mancheranno precipitazioni localmente di forte intensità, con tra l’altro anche frequenti grandinate, pur localizzate. In questa fase ulteriore calo delle temperature a partire dal Nord, dove si respirerà aria d’Inverno, ma progressivamente anche sul resto della Penisola. Il tutto accompagnato da venti a tratti forti e burrascosi tra Scirocco e Libeccio, con raffiche talora superiori agli 80km/h specie su Tirreno, Sardegna, Sicilia, Ionio e mari agitati”



ARRIVA LA NEVE SU ALPI E APPENNINO, ANCHE A QUOTE BASSE AL NORD – “Come già anticipato le temperature saranno in diminuzione nei prossimi giorni, anche marcata in primis al Nord. Questo favorirà il ritorno di nevicate anche a quote medio-basse dapprima sulle Alpi, ma a seguire anche sull’Appennino centro-settentrionale a tratti anche a quote collinari al Nord. Più nello specifico giovedì la neve potrà scendere sin verso i 300-500m su basso Piemonte ed entroterra savonese, ma nel weekend non esclusa anche su Lombardia e Nordest; sempre entro il weekend neve fino a 800-1300m sull’Appennino centro-settentrionale” – concludono da 3bmeteo.com