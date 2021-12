8 dicembre - VII EDIZIONE DELLO SPETTACOLO DI SOLIDARIETÀ “LE STRADE DI SAN NICOLA” AL PETRUZZELLI DI BARI 08/12/2021 “Le Strade di San Nicola”

Solidarietà e spettacolo dalla Puglia





MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE ALLE ORE 20.00

LA SETTIMA EDIZIONE DELLO SPETTACOLO DI SOLIDARIETÀ

“LE STRADE DI SAN NICOLA” AL PETRUZZELLI

Torna mercoledì 8 dicembre 2021, al Teatro Petruzzelli lo spettacolo “Le Strade di San Nicola”. Uno show con artisti di fama nazionale che si alterneranno sul palco del Teatro Petruzzelli la sera dell’ 8 dicembre nel nome della solidarietà.



Con la Direzione artistica di Fabiano Marti si esibiranno NOEMI, SERENA BRANCALE, AUDIO 2, GIANNI CINELLI, TERRAROS, VINCE ABBRACCIANTE, e tanti altri. La serata sarà presentata da Mauro Pulpito e Alessandra Bucci.



Tutti i protagonisti hanno sposato a pieno lo spirito benefico dell’iniziativa, mettendo a disposizione la loro grande professionalità. Un’iniziativa che grazie al contributo di associazioni e pubblico presente, saprà arrivare al cuore di tutti.



“Le Strade di San Nicola” è un progetto benefico che si ispira al Santo di Myra, protagonista di numerose leggende riguardanti miracoli a favore di poveri e defraudati. Un progetto da sempre orientato all’altruismo e alla beneficienza. Un evento unico che resti sempre nella memoria di chi vi assiste e, soprattutto, di chi, grazie ad esso, potrà sentir nascere un nuovo sorriso.

Il ricavato ogni anno viene interamente devoluto ai progetti benefici che sono stati individuati attraverso le associazioni confederate. Perché “Le strade di San Nicola”, in un modo o nell’altro, porta sempre ai cuori dei più bisognosi.



Nel corso di ogni edizione vengono celebrate due eccellenze nazionali. Il punto più alto dello show è infatti costituito dall’assegnazione del Premio “Le Strade di San Nicola” che viene conferito ad una personalità che si è distinta per generosità e sostegno ad iniziative solidali. Verrà inoltre consegnato ad un grande-giovane artista del nostro territorio il premio “Le Strade di San Nicola ART”.



Biglietti già disponibili in prevendita:

BOTTEGHINO : La Biglietteria (caffetteria • ristorante • cocktail bar)

Largo Adua, 3 Bari - Tutti i giorni a partire dalle 17:30

BOOKING ONLINE : Vivaticket

INFOTICKET +39 340 4873006 - +39 335 8076626 - www.lestradedisannicola.it