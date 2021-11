24 novembre - Presentazione LIVE del nuovo disco di Vito Signorile "Col Sud a Tracolla" @ Nuovo Teatro Abeliano (Bari) 24/11/2021 MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE 2021

Ore 21,00 @ Nuovo Teatro Abeliano (Bari)

Presentazione LIVE di

"COL SUD A TRACOLLA"

IL NUOVO DISCO DI VITO SIGNORILE

Un ritorno al canto popolare d'autore, con la partecipazione di Otello Profazio, Sarita Schena, Radicanto, Antonella Genga e Agata Paradiso







Il 24 novembre, dalle ore 21.00 nel Nuovo Teatro Abeliano di Bari, Vito Signorile presenta il concerto dal vivo del suo nuovo album "Col Sud a Tracolla". Il live vedrà la presenza dell'attore, regista e musicista barese, che sarà accompagnato da collaborazioni d'eccezione fra cui Sarita Schena, Radicanto, Antonella Genga, Agata Paradiso e Otello Profazio. Proprio Profazio, memoria storica ed enciclopedia vivente dell’etnoantropologia musicale del Sud, è il padrino di questo disco, che rappresenta un ritorno al canto popolare d’autore in cui Signorile rende omaggio a Matteo Salvatore, Enzo del Re, Silvano Spadaccino e Pietro Basentini. Accanto a queste reinterpretazioni, il disco presenta una serie di composizioni firmate dallo stesso Signorile e alcuni brani scritti da Giuseppe De Trizio e Davide Ceddia.





Clicca qui per vedere il video di "Core de cane"



"Col Sud a Tracolla" si avvale anche della collaborazione di un gruppo di grande musicisti, fra cui Giuseppe De Trizio (arrangiamenti e chitarra), Adolfo La Volpe (chitarre, oud), Giovanni Chiapparino (fisarmonica), Francesco De Palma (percussioni), Sarita Schena (voce nonché ospite speciale per i brani “Ruzzulane” e “Pe nun murì se canda”). L'album è innanzitutto un ricordo vivido e appassionato di quei grandi autori che spesso sono stati ospiti del Teatro Abeliano con i loro concerti, una collezione di autentiche “istantanee” dell’anima popolare del Sud, fatto di rabbia, allegria, amori, proteste, spesso volte a mascherare atroci povertà e profonde solitudini. In tempi di quaresima culturale, Vito Signorile ha cercato i canti del riposo, le villanelle, le serenate e gli stornelli, i canti e le filastrocche che si perdono nella notte dei tempi. "Col Sud a Tracolla" è un album che canta i sogni e le illusioni di una terra, ma anche l'allegria e la satira pungente di un grande popolo.







Vito Signorile è attore, regista, studioso e interprete di canti e tradizioni popolari, che ora torna dopo diversi anni in sala di incisione con nuove canzoni e nuovi omaggi. A lui è legata la pubblicazione del vinile inserito nel libro-disco "Bevete Puglia", curato dal compianto Giuseppe Schito, opera nata da una ricerca sui canti del vino e di antiche serenate pugliesi. Proprio quel disco portò alla proficua collaborazione con la Rai (Primo Nip - 1976/77- condotto da Sandro Merli), per una ricognizione del folk in tutte le regioni italiane e alla successiva amicizia con tantissimi grandi protagonisti del canto popolare italiano. Poi fu la volta del CD "Quando il lupo Dorme", con la sua meticolosa ricerca su stornellate e canti dei bambini baresi (con insert di voci autentiche di bimbi che giocano per strada e anziani narratori intervistati nei vicoli di Bari vecchia negli anni 1965-66). Il palcoscenico e le innumerevoli repliche di spettacoli e concerti dal vivo non hanno mai placato la fame di conoscenza e di sperimentazione di Signorile, che ha curato la traduzione in dialetto barese di grandi classici del pop internazionale e le edizioni di classici della letteratura come “Il piccolo principe” e “Pinocchio” per le edizioni Gelsorosso. È inoltre autore di libri come “Ragù” e “Ce se mange iòsce Madònne ce ccròsce”, sempre per edizioni Gelsorosso, che hanno fermato importanti momenti del costume e della tradizione orale del popolo barese.