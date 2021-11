25 novembre - on line, E=mc2 – Il grande show della fisica Incontro con gli autori dello spettacolo 25/11/2021 Giovedì 25 novembre alle 18:30 online su Zoom al link https://zoom.us/my/aula.pls (password: E=mc2) in programma l’incontro con i “ricerc-attori” Marina Carpineti, Marco Giliberti e Nicola Ludwig, la regista Marinella Anaclerio e Flavio Albanese.



A due mesi dall'uscita dello spettacolo E=mc2 – Il grande show della fisica un appuntamento aperto al pubblico che ne ripercorre la genesi e in cui gli spettatori potranno confrontarsi direttamente con gli autori e registi dello spettacolo.



E=mc2 – Il grande show della fisica è scritto e interpretato da Marina Carpineti, Marco Giliberti, Nicola Ludwig, ricercatori del Dipartimento di Fisica dell’Università Statale di Milano, è diretto da Marinella Anaclerio con la collaborazione artistica di Flavio Albanese della Compagnia del Sole, una collaborazione che ha il fine di rendere accessibile al pubblico il pensiero e la complessità delle più importanti formule scientifiche, un progetto prodotto dal Dipartimento di Fisica, Università Statale di Milano con il contributo della Società Italiana di Fisica e di PLS-Fisica di Unimi.



Lo spettacolo mette in scena la registrazione di una puntata di un surreale show televisivo dedicato alla fisica traendo spunto dal cambiamento di atteggiamento generale verso la scienza a cui si è assistito grazie alla crescente capillarità delle iniziative divulgative degli ultimi anni.



E=mc2 – Il grande show della fisica mette in scena con ironia e leggerezza la contraddizione tra la crescente familiarità di un largo pubblico verso materie prima percepite come difficili, estranee e appannaggio di soli esperti e la parallela perdita di fiducia nei confronti degli scienziati per l'illusione di potersi sostituire a loro. Un modo creativo e diverso per dimostrare che solo la fisica, quella vera, fatta di rigore e formule, ma anche di creatività e competenza, può vincere sul rumore di fondo della divulgazione fai-da-te. Oltre alla relatività leit-motiv di tutto lo spettacolo, il metatema affrontato è proprio il rapporto fra comunicazione e scienza. La speranza degli autori è di riuscire a intonare col pubblico la formula completa della celebre equazione scritta da Albert Einstein, scritta e musicata per questa speciale occasione.

Marina Carpineti, Marco Giliberti e Nicola Ludwig nel 2004 creano Lo Spettacolo della Fisica un progetto speciale all’interno del Dipartimento di Fisica della Statale di Milano, facendo tesoro delle loro esperienze professionali di studiosi hanno realizzato finora otto spettacoli rivolti a diversi livelli di pubblico: dalle scuole primarie all’università con repliche in Italia e all’estero con oltre 150.000 spettatori in più di 410 repliche.

La Compagnia del Sole nasce nel 2010 ed è caratterizzata dalla passione per la drammaturgia contemporanea unita all’amore e al rispetto per la tradizione, sguardo che ha spesso portato i suoi fondatori, Marinella Anaclerio e Flavio Albanese, alla contaminazione tra testi classici e contemporanei. Nella formazione, nella pedagogia e nella produzione teatrale la compagnia porta una concezione del teatro popolare nel senso più alto e trasversale del termine mettendolo in stretta relazione con il territorio che lo circonda e rendendo fruibili materie e tematiche complesse ad un pubblico eterogeneo. Gli spettacoli sono spesso tout public e permettono ad adulti e bambini di porsi le stesse domande che i più grandi filosofi e scienziati si sono posti nei secoli con un linguaggio accessibile ma senza banalizzarne i contenuti.

La collaborazione tra Lo spettacolo della Fisica e la Compagnia del Sole si sviluppa da diversi anni con progetti di teatro e scienza, approfondimenti formativi per gli studenti e attività di formazione del pubblico in tutta Italia.

E=mc2 – Il grande show della fisica

Di e con Marina Carpineti, Marco Giliberti, Nicola Ludwig

Regia Marinella Anaclerio

Collaborazione artistica Flavio Albanese

Musica originale di Eugenio Mirti, Marina Carpineti, Marco Giliberti, Nicola Ludwig

(Copyright: Decam Network Edizioni Musicali)

Una produzione Lo spettacolo della Fisica – Dipartimento di Fisica, Università Statale di Milano.

Con il contributo della Società Italiana di Fisica e di PLS-Fisica di Unimi.

Lo spettacolo è disponibile a questo link: https://www.sif.it/attivita/lo-show-della-fisica