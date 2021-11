MODUGNO BA - Gli studenti della Scuola Secondaria Primo Grado Dante Alighieri vincono il Premio Nazionale Federchimica 23/11/2021 Gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado Dante Alighieri di Modugno vincono il Premio Nazionale Federchimica Giovani.



Premiati i ragazzi della 2°C per il progetto “TG2C - Il problema della Xylella in Puglia”.



23 novembre 2021 – Sono stati assegnati oggi i Premi: “Chimica, la scienza che salva il mondo”, l’iniziativa promossa da Federchimica, Federazione nazionale dell’industria chimica, in collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico del Ministero dell'Istruzione.

Alla cerimonia online ha partecipato, con un videomessaggio, anche il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sottolineando come “la chimica è, e diventerà sempre più, la disciplina fondante anche per affrontare, in maniera significativa, la trasformazione necessaria ad invertire il cambiamento climatico.

Il videomessaggio è disponibile sul canale Youtube di Federchimica https://youtu.be/Wy7Nke-8p9E



Il riconoscimento è destinato alle Scuole Secondarie di Primo Grado di tutta Italia; l’edizione 2021 ha assegnato 26 premi e 13 menzioni speciali.

Gli studenti della 2°C della Scuola Secondaria di Primo Grado Dante Alighieri di Modugno, con il progetto “TG2C - Il problema della Xylella in Puglia” hanno vinto nella sezione Agrofarmaci, sostenuta da Agrofarma, l'Associazione di Federchimica che rappresenta le imprese nazionali produttrici di agrofarmaci.



La motivazione della giuria è stata la seguente: Il progetto si distingue dalle altre candidature per la capacità di affrontare un argomento di estrema attualità per il settore, evidenziando con chiarezza il ruolo degli agrofarmaci attraverso una modalità originale, il TG, identificando figure chiave ed autorevoli per veicolare messaggi tecnici specifici. L’elaborato è utilizzabile in ampi contesti e fruibile da un ampio bacino di utenti. Si è, inoltre, apprezzato il chiaro legame con il territorio e l’interesse dimostrato dai ragazzi nei confronti di un argomento complesso. In ultimo, è stata apprezzata anche la capacità di utilizzare uno strumento introdotto con la DAD per creare un prodotto originale e creativo.



Con questo successo la scuola ha vinto un buono da 2.000 euro per l'acquisto di materiale didattico.



Oltre a stimolare la curiosità e la conoscenza della chimica tra i giovani, valorizzando il suo contributo nei diversi ambiti della vita quotidiana, il Premio viene proposto, ogni anno, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra Scuola, territorio e imprese chimiche e orientare i ragazzi verso percorsi di studio STEM alle superiori.



“Oggi come domani, per l’industria chimica la materia prima più importante è la ‘materia grigia’ che sta nella testa dei nostri giovani chimici, che ci aiuteranno a costruire il nostro e il loro futuro - così Paolo Lamberti, Presidente di Federchimica, si è rivolto agli oltre 400 ragazzi collegati - “I vostri brillanti progetti e le vostre idee dimostrano che avete compreso l’importanza decisiva della scienza, per la nostra comunità, come ha dimostrato l’esperienza del Covid-19, e anche per il vostro percorso di studi”.

“Il mondo - ha concluso Lamberti - non aspetta altro che la vostra visione, capacità, determinazione e freschezza. E l’industria chimica vuole poter contare su risorse motivate e appassionate, come voi, per progettare il futuro”.



Nonostante l’emergenza Covid-19 e il protrarsi della DAD, la partecipazione al Premio Nazionale Federchimica Giovani non è mancata neanche nell’edizione 2020-2021. Sono stati oltre 300 i lavori, di ottima qualità, che hanno coinvolto 4.600 studenti e che hanno saputo raccontare, in modo originale e creativo, come la chimica sia parte integrante del nostro quotidiano e sia fondamentale nelle grandi sfide sociali e ambientali che ci attendono.



Tutti i progetti vincenti sono disponibili a questo link: https://www.federchimica.it/la-chimica-per/scuola/scuola-secondaria-di-primo-grado/premio-federchimica-giovani-2020-2021/vincitori-premio-federchimica-2020-2021





Il bando della nuova edizione del Premio è disponibile sul sito di Federchimica. Iscrizioni e consegna entro il 13 maggio 2022

https://www.federchimica.it/la-chimica-per/scuola/scuola-secondaria-di-primo-grado/premio-federchimica-giovani-2021-2022